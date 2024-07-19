تأثرت الكثير من شركات الطيران والمطارات حول العالم، اليوم الجمعة، بالعطل التقني الكبير الذي أصاب شركة "مايكروسوفت" الأمريكية.

وتعرضت قطاعات أعمال في جميع أنحاء العالم لأعطال ومشاكل فنية جراء هذا العطل، الذي كان مفاجئا وغير مسبوق؛ ما أثر على الخدمات المقدمة للجمهور.

ورصد تقرير لشبكة "سي أن أن" أبرز شركات الطيران العالمية التي تأثرت بالعطل التقني.

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وفي آسيا، أعلنت شركات الطيران الآسيوية "AirAsia"، و"سيبو باسيفيك"، والخطوط الجوية السنغافورية، و"كاثي باسيفيك" عن تضررها من هذه العطل.

ووفق هذه الشركات، أثر العطل على نظام الحجوزات، وتسبب بتعليق عدد من الرحلات، ودفع بعضها إلى التعامل يدويا مع جميع العمليات الواردة إليها.

وأفادت شركة "IndiGo"، وهي إحدى شركات الطيران الكبرى في الهند، أن أنظمتها عبر الشبكة تأثرت بمشكلة مستمرة مع "Microsoft Azure"؛ مما أدى إلى زيادة أوقات الانتظار في مراكز الاتصال والمطارات.

وواجهت شركات الطيران الهندية منخفضة التكلفة "SpiceJet"، و "Air India Express"، و"Akasa Air" أيضًا تحديات فنية مع مقدمي الخدمات؛ مما يؤثر على الخدمات عبر الإنترنت مثل خدمات الحجز، وتسجيل الوصول، وإدارة الرحلات.

وذكر مطار "أنديرا غاندي" الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي، أن بعض خدماته تأثرت مؤقتًا "بسبب مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية"، وطلب من الركاب التواصل مع شركات الطيران المعنية.

كما واجه مطار "شانغي" الشهير في سنغافورة، والذي يُطلق عليه غالبًا أفضل مطار في العالم، اضطرابات في تكنولوجيا المعلومات، وفقًا لما ذكره منشور على صفحته على "فيسبوك".

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وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، توقف رحلات العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى؛ بسبب مشاكل في الاتصالات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن رحلات شركتي "يونايتد إيرلاينز" و"أليغيانت إيرلاينز" تم إيقافها بصرف النظر عن وجهتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أشارت إلى أن جميع رحلات شركتي "دلتا" و"أمريكان إيرلاينز" توقفت صباح الجمعة؛ بسبب مشاكل في الاتصال، وفق "سي أن أن".

وفي القارة الأوروبية، ذكر مطار "جاتويك" في لندن أنه "يتأثر بمشكلات مايكروسوفت العالمية"، مضيفًا أن الركاب قد يواجهوا تأخيرات في تسجيل الوصول والمرور عبر الأمن.

وأوضح مطار برلين في ألمانيا أنه يعاني من تأخيرات في تسجيل الدخول بسبب "خطأ فني".

ومن ناحيته، أشار مطار "سخيبول" في أمستردام إلى أن "فشل النظام العالمي" أثر على "الرحلات الجوية من وإلى سخيبول".

وأفادت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM أن انقطاع الخدمة "يجعل التعامل مع الرحلات الجوية مستحيلاً".

وفي أسكتلندا، قال مطار إدنبرة إن انقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات يعني أن "أوقات الانتظار أطول من المعتاد في المطار"، حسبما أوردت الشبكة الأمركية.

من جهتها، أوضحت هيئة المطارات الإسبانية، AENA، التي تشرف على المطارات في مدريد وبرشلونة ومطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد، في منشور على منصة "X" أن هناك "عطلا في نظام الكمبيوتر" "قد يتسبب في تأخيرات"، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلة.

وأشار مطار براغ في العاصمة التشيكية، إلى أن المشكلات أثرت على نظام تسجيل الوصول العالمي؛ مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية.

وأكدت شركة "Ryanair" أيضًا حدوث خلل في شبكة الخطوط الجوية، ونصحت الركاب بالوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المقرر.

وأفادت الخطوط الجوية الفرنسية، الناقل الوطني للبلاد، بأن مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية عطلت عملياتها، رغم أن الرحلات الجوية الموجودة بالفعل في الجو لم تتأثر.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية أنها تواجه مشاكل في إصدار التذاكر، وتسجيل الوصول، والحجوزات.