ابتكار قناع من مادة "خارقة" لإجراء مكالمات خاصة ومنع تنصت المتطفلين
ابتكرت شركة فرنسية قناعًا ذكيًا يمكنه حجب الضوضاء الصادرة عن الهواتف خلال إجراء المكالمات الهاتفية ومنع المتطفلين من سماع تفاصيل المحادثات.
وزودت شركة Skyted الفرنسية المصنعة للقناع غريب الشكل بمواصفات عسكرية تستخدم لإسكات المحركات النفاثة، وهو حل مفيد عند مصادفة شخص يتحدث بصوت مرتفع ويزعج من حوله.
ويزن القناع 220 جراما، ويوجد ميكروفون داخله حتى لا يسمع الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة ضوضاء خارجية أيضًا، بينما يمتص القناع 80% من اهتزاز الصوت، ولا يزال بإمكان المستخدمين التنفس بسهولة حيث يتحرك تدفق الهواء للداخل والخارج دون قيود.
وقام المؤسس ستيفان هيرسن - الذي عمل سابقا في شركة "إيرباص" - بتصميم الجهاز لرجال الأعمال لإجراء مكالمات خاصة أثناء التنقل.
وقال هيرسن: "من المنطقي، من خلال العمل في صناعة الطيران، تصميم القناع ليمتص صوتي من مصادر الطيران، لذلك تم تصميم قناع مصنوع من مادة خارقة، وهي بطانة صوتية تم تطويرها في الأصل لإسكات الانفجار في المحركات النفاثة".