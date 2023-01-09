ابتكار قناع من مادة "خارقة" لإجراء مكالمات خاصة ومنع تنصت المتطفلين

ويزن القناع 220 جراما، ويوجد ميكروفون داخله حتى لا يسمع الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة ضوضاء خارجية أيضًا، بينما يمتص القناع 80% من اهتزاز الصوت، ولا يزال بإمكان المستخدمين التنفس بسهولة حيث يتحرك تدفق الهواء للداخل والخارج دون قيود.

وقام المؤسس ستيفان هيرسن - الذي عمل سابقا في شركة "إيرباص" - بتصميم الجهاز لرجال الأعمال لإجراء مكالمات خاصة أثناء التنقل.