غوغل تعترف بتراجع سريع لحركة الزوار في "الويب المفتوح"

أظهر مستند قضائي حديث أن شركة غوغل أقرت بتراجع سريع يشهده "الويب المفتوح"، في تناقض مع تصريحاتها العلنية خلال الأشهر الماضية التي شددت فيها على أن الإنترنت ما يزال مزدهرًا وأن أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي لا تؤثر سلبًا على حركة الزيارات للمواقع.

ويأتي هذا الاعتراف في خضم المواجهة القضائية الكبرى التي تخوضها الشركة ضد وزارة العدل الأمريكية بشأن هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية، إذ تطالب الوزارة بتفكيك نشاط الإعلانات لحماية المنافسة.

وترى غوغل أن مثل هذا الإجراء سيُسرّع من تراجع الويب المفتوح، ويلحق الضرر بالمواقع المعتمدة على عائدات الإعلانات.

وذكر تقرير لموقع "البوابة التقنية" أن التناقض بدا واضحًا بين ما ورد في المستند وما أكده قادة الشركة سابقًا، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي، الذي قال إن إدخال الذكاء الاصطناعي في البحث أتاح إحالة زيارات إلى مصادر أكثر تنوعًا.

كما أشارت ليز ريد، رئيسة محرك البحث، إلى أن حجم النقرات على الروابط "مستقر نسبيًا"، مؤكدة أن غوغل لا تزال ترسل مليارات الزيارات يوميًا.

لكن خبراء الإعلام الرقمي يرون أن صعود ميزات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل الموجزات الذكية (AI Overviews)، قد غيّر بشكل ملموس سلوك المستخدمين، إذ يكتفي كثير منهم بالمعلومات المولدة آليًا بدلًا من الضغط على الروابط، ما يقلل من فرص المواقع المستقلة في جذب القراء وتعزيز عوائدها.

وفي ظل هذا الواقع، يطرح محللون تساؤلات حول قدرة نموذج "الويب المفتوح" على الاستمرار، وسط مخاوف من انحسار دور المواقع المستقلة لصالح منصات مركزية كبرى تتحكم في تدفق المعلومات والإعلانات.