4 أجهزة أساسية من أجل "منزل ذكي"

من المفترض أن تعمل أجهزة المنزل الذكي من أجلك وأن تخفف من إرهاق المهام المتكررة وتتذكر الأشياء نيابة عنك.

كل ذلك سيجعل العيش في منزلك أفضل وأكثر متعة. ولحسن الحظ، أصبح بالإمكان الحصول على العديد من هذه الأجهزة الذكية بأسعار مقبولة؛ الأمر الذي سيغنيك عن الشبكات المعقدة التي كانت تشكل أساس المنزل الذكي في السابق.

لذلك، سنقدم لك قائمة بأبرز الأجهزة التي يجب أن تكون جزءا من أي منزل ذكي عصري.

مكبرات الصوت الذكية

تعتبر من أكثر الأشياء استخداما في المنزل الذكي، حيث تمنحك التحكم والوصول إلى البيانات وتشغيل مصادر الوسائط المختلفة وقتما تشاء عبر الصوت.

ومن أبرز مكبرات الصوت الذكية الموجودة في السوق سلسلة أمازون أليكسا، وأجهزة غوغل نست.

المقابس الذكية

في أبسط صورها، تتيح لك المقابس الذكية التحكم في الأجهزة المنزلية. إنها طريقة سهلة ورخيصة لجعل منزلك أكثر ذكاءً، حيث تتيح لك التحكم في المصابيح وسخانات المياه والأجهزة المنزلية الأخرى.

كما تراقب المقابس عالية الجودة استهلاك الطاقة، وهو أمر مفيد، حيث يمكنك استخدامها لتوفير فواتير الكهرباء.

يذكر أن المقابس الذكية لا تحتاج إلى أي إعدادات أو معرفة معقدة لتشغيلها. وبينما قد يكون هناك بعض الإزعاج في التطبيقات اللازمة للتحكم بها، يمكنك التغلب على ذلك بربطها بمساعد المنزل الذكي أو اختيار تطبيقات تدعم خاصية التكامل الصوتي، لذا لن تحتاج أبدا إلى فتح هاتفك للتحكم بها.

المصابيح الذكية

المصابيح الذكية هي أسهل ما يمكنك إضافته إلى منزلك الحالي لجعله أكثر ذكاءً. وبعضها يعمل بتقنية الواي فاي، وبعضها الآخر بتقنية البلوتوث التي تحتاج إلى جهاز وسطي لربطها بشبكة واي فاي.

وإذا كنت لا ترغب في استبدال مصابيحك بأخرى ذكية باهظة الثمن، فإن تغيير مفاتيح الإضاءة في جدرانك يؤدي الغرض نفسه، أو يمكنك الحصول على وحدات تحكم مدمجة صغيرة توضع خلف مفاتيح الإضاءة الحالية لتفعيل الوظائف الذكية.

ويمكن تشغيل المصابيح الذكية وإطفاؤها عن بعد عبر تطبيق خاص، أو من خلال المساعد الصوتي المنزلي. كما يمكن التحكم بشدة ولون الإضاءة إذا كانت المصابيح تدعم خاصية RGB.

الأقفال الذكية

نعيش في خوف دائم من نسيان مفاتيحنا في المنزل أو أن نفقدها خارجه. لكن مع وجود قفل ذكي على الباب، لن نضطر للقلق بشأن المفاتيح؛ إذ يمكننا استخدام البيانات الحيوية مثل بصمة الإصبع أو الرموز السرية، أو الهاتف الذكي كمفتاح.

كذلك، يمكن تسجيل بصمات أصابع أفراد عائلتك لتمكينهم من فتح الباب. كما تتيح الأقفال الذكية مفاتيح قصيرة الأمد أو للاستخدام مرة واحدة للعائلة والأصدقاء، ليتمكنوا من الدخول دون الحاجة إلى مشاركة كلمة المرور.

هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام مفتاح مادي إن أردت، لكنك ستحتاج إليه كخيار احتياطي في حال نفاد بطارية القفل أو تعطله.