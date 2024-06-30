تعرّف على كيفية استخدام هاتف أندرويد بيد واحدة
أصبحت الهواتف كبيرة، ما جعلها عملية أكثر مما كانت عليه من قبل، فهناك العديد من الطرق لجعل هاتف أندرويد أسهل في الاستخدام بيد واحدة.
وإذا كنت تتطلع إلى تشغيل هاتف أندرويد الخاص بك بيد واحدة، سنوضح لك كيفية إعداده وتعديله حسب رغبتك تمامًا.
تثبيت مشغل جديد
إحدى المزايا الكبيرة لنظام أندرويد هي أنه يمكنك تبديل الواجهة بالكامل تقريبًا عبر تثبيت مشغل جديد.
وفيما يعد برنامج التشغيل القياسي الافتراضي الذي يأتي مع الهاتف جيدًا، لكن قد تكون بعض البدائل أكثر ملاءمة للاستخدام بيد واحدة، ومن بينها Niagara Launcher الذي تم تصميم كل جانب من جوانبه ليتم التنقل فيه بسهولة بإبهام واحد، ما يجعله مثاليًا للهواتف الكبيرة.
نقل شريط البحث وأيقونات التطبيقات
تقوم هواتف أندرويد بلصق شريط البحث في أجزاء مختلفة من الشاشة، ومع طول الهواتف، أصبح الوصول إلى شريط البحث في الأعلى أكثر صعوبة على نحو متزايد.
فإذا كان شريط البحث لا يزال يحوم في مكان ما في النصف العلوي من الشاشة، يمكنك تحسين الوضع عن طريق تحريك الشريط إلى أسفل الشاشة.
ولمزيد من الراحة يمكنك وضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في الأسفل أيضًا.
نقل المتصفح
عند استخدام متصفح على هاتف محمول، يكون شريط العناوين وعلامات التبويب في الأعلى أيضًا بشكل عام، وهذا يحاكي كيفية عمل المتصفحات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.
لكن الهواتف ليست أجهزة كمبيوتر مكتبية، والجزء العلوي ليس المكان المثالي لهذه المتصفحات، لذلك انقلها إلى الأسفل بدلًا من ذلك.
تعديلات خاصة بهواتف سامسونغ
تأتي هواتف سامسونغ مزودة بعدد كبير من خيارات التخصيص، لكن يمكنك الحصول على المزيد عن طريق تثبيت Good Lock، وهو عبارة عن تطبيق اختياري من سامسونغ، يتيح لك تكوين كل جانب من جوانب هاتفك تقريبًا.
كما يتيح لك Good Lock تغيير الطريقة التي تظهر بها التطبيقات، ويعرض الإعداد الافتراضي ثلاثة تطبيقات في المرة الواحدة، يمكنك التمرير خلالها أفقيًا.
ويوفر Good Lock أيضًا عرضًا شبكيًا يضاعف عدد التطبيقات المرئية مرة واحدة.
ويمكنك بعد ذلك تسهيل الوصول إلى هذه التطبيقات الستة عن طريق تمكين "الوضع المصغر"، ما يؤدي إلى تقليص الصور المصغرة بحيث يمكنك احتواء صفين في النصف السفلي من الشاشة.
التحكم بيد واحدة
تأتي العديد من الهواتف مزودة بوضع التحكم بالهاتف بيد واحدة، الذي يعمل على تقليص شاشة هاتفك إلى نسخة أصغر يتم وضعها في الزاوية السفلية اليسرى أو اليمنى.
وبهذه الطريقة يمكنك الوصول إلى أعلى الشاشة، بسهولة.
تحدث إلى هاتفك أكثر
بغض النظر عن الهاتف الذي تستخدمه، يوجد زر ميكروفون مرئي في مكان ما على لوحة المفاتيح الافتراضية، اضغط عليه، وابدأ في التحدث عندما تحتاج إلى الكتابة.
كذلك يمكنك التحكم بهاتفك عن طريق الأوامر الصوتية لعمليات البحث على الويب مثلًا/ وبمعنى آخر، لا تهتم بمحاولة النقر على كل ركن من أركان شاشتك عندما يمكنك فقط التحدث إليها بدلًا من ذلك.
ومن الواضح أن هذا ليس خيارًا دائمًا، لكنه قد يكون خيارًا عمليًا في كثير من الأحيان.
اجعل هاتفك التالي قابلًا للطي
هذه النصيحة الأخيرة لا تساعدك كثيرًا في استخدام جهازك الحالي، لكن ضعها في الاعتبار عند شراء جهازك التالي.
فأحد أكثر الأشياء العملية في الهاتف القابل للطي هو احتواؤه على شاشة داخلية كبيرة للقيام بالعمل، لكن عند طيها، تصبح أصغر من معظم الهواتف الحديثة.