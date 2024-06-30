تعرّف على كيفية استخدام هاتف أندرويد بيد واحدة

أصبحت الهواتف كبيرة، ما جعلها عملية أكثر مما كانت عليه من قبل، فهناك العديد من الطرق لجعل هاتف أندرويد أسهل في الاستخدام بيد واحدة.

وإذا كنت تتطلع إلى تشغيل هاتف أندرويد الخاص بك بيد واحدة، سنوضح لك كيفية إعداده وتعديله حسب رغبتك تمامًا.

تثبيت مشغل جديد

إحدى المزايا الكبيرة لنظام أندرويد هي أنه يمكنك تبديل الواجهة بالكامل تقريبًا عبر تثبيت مشغل جديد.

وفيما يعد برنامج التشغيل القياسي الافتراضي الذي يأتي مع الهاتف جيدًا، لكن قد تكون بعض البدائل أكثر ملاءمة للاستخدام بيد واحدة، ومن بينها Niagara Launcher الذي تم تصميم كل جانب من جوانبه ليتم التنقل فيه بسهولة بإبهام واحد، ما يجعله مثاليًا للهواتف الكبيرة.

نقل شريط البحث وأيقونات التطبيقات

تقوم هواتف أندرويد بلصق شريط البحث في أجزاء مختلفة من الشاشة، ومع طول الهواتف، أصبح الوصول إلى شريط البحث في الأعلى أكثر صعوبة على نحو متزايد.

فإذا كان شريط البحث لا يزال يحوم في مكان ما في النصف العلوي من الشاشة، يمكنك تحسين الوضع عن طريق تحريك الشريط إلى أسفل الشاشة.

ولمزيد من الراحة يمكنك وضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في الأسفل أيضًا.