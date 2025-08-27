إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
logo
علوم وتقنية

بعد سلسلة انتكاسات.. انطلاق صاروخ "ستارشيب" في رحلة تجريبية جديدة (فيديو)

بعد سلسلة انتكاسات.. انطلاق صاروخ "ستارشيب" في رحلة تجريبية جديدة (فيديو)
صاروخ "ستارشيب" المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 12:56 ص

أطلقت شركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك صاروخها العملاق "ستارشيب"، المُصمّم للذهاب إلى القمر والمريخ، يوم الثلاثاء في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات تقنية.

أخبار ذات علاقة

مركبة الفضاء "ستارشيب فلايت 8"

انفجار صاروخ "ستارشيب" في تكساس خلال اختبار تجريبي (فيديو)

 والصاروخ العملاق، الذي يتجاوز ارتفاعه 120 مترا أقلع بعيد الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما أظهر بثّ مصوّر حيّ للرحلة.

وكان مقرّرا لهذه الرحلة أن تتم الأحد لكنّها أرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية إلى الإثنين ومنه إلى الثلاثاء، للسبب نفسه، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الرحلة التجريبية العاشرة بعد 3 اختبارات جوية وواحد أرضي انتهت جميعها بانفجارات، في سلسلة إخفاقات تقنية تثير شكوكا متزايدة حول مدى التقدم الحقيقي، الذي تحرزه الشركة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC