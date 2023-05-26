لقطات للسعودي علي القرني يلعب بالكرة في محطة الفضاء الدولية

ظهر رائد الفضاء السعودي علي القرني، في لقطات جديدة، نشرتها محطة الفضاء الدولية، وهو يلعب بالكرة، خلال بث مباشر مع الأرض.

وكان علي القرني، الذي وصل محطة الفضاء الدولية برفقة زميلته السعودية ريانة برناوي، قبل أسبوع، يحرك كرة صغيرة بيضاء بين يديه يميناً ويساراً.

وكان إلى جوار علي القرني اثنان من زملائه في فريق محطة الفضاء الدولية، وقد أمسك أحدهما كرة ملونة، في دلالة على القيام بإحدى التجارب.