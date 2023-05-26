لقطات للسعودي علي القرني يلعب بالكرة في محطة الفضاء الدولية
ظهر رائد الفضاء السعودي علي القرني، في لقطات جديدة، نشرتها محطة الفضاء الدولية، وهو يلعب بالكرة، خلال بث مباشر مع الأرض.
وكان علي القرني، الذي وصل محطة الفضاء الدولية برفقة زميلته السعودية ريانة برناوي، قبل أسبوع، يحرك كرة صغيرة بيضاء بين يديه يميناً ويساراً.
وكان إلى جوار علي القرني اثنان من زملائه في فريق محطة الفضاء الدولية، وقد أمسك أحدهما كرة ملونة، في دلالة على القيام بإحدى التجارب.
وبدأت السعودية مهمة فضائية تاريخية، الأسبوع الماضي، بإرسال رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان القرني وبرناوي على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.
وسيمضي هذا الطاقم 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية وسيقوم بإجراء 14 تجربة علمية في مجال الجاذبية الصغرى لإفادة البشرية.