نسخة رقيقة من آيفون في عام 2025.. هذا ما نعرفه حتى الآن

بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاق أنحف منتجات iPad Pro 2024، يشير تقرير إلى أن الشركة تعمل على تطوير نسخة رقيقة من الهاتف الأكثر شهرة آيفون، والذي يقال إنه سيظهر لأول مرة في عام 2025.

أغلى هاتف من أبل

يشير التقرير إلى أن هاتف آيفون القادم يحمل الاسم الرمزي D23، ومن المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة معالج الهاتف المحمول من الجيل التالي من أبل والذي يطلق عليه اسم A19.

ويقال أيضًا إن هاتف آيفون النحيف يحتوي على شاشة مقاس 6.6 بوصة، وإطار من الألومنيوم، وشاشة ذات مظهر حديث تشبه إلى حد ما هواتف أندرويد.

ويقال إن هاتف آيفون النحيف سيصل جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذا الهاتف قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أغلى طراز أطلقته أبل على الإطلاق ويمكن أن يكلف أكثر من iPhone 17 Pro Max.