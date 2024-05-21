نسخة رقيقة من آيفون في عام 2025.. هذا ما نعرفه حتى الآن
بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاق أنحف منتجات iPad Pro 2024، يشير تقرير إلى أن الشركة تعمل على تطوير نسخة رقيقة من الهاتف الأكثر شهرة آيفون، والذي يقال إنه سيظهر لأول مرة في عام 2025.
أغلى هاتف من أبل
يشير التقرير إلى أن هاتف آيفون القادم يحمل الاسم الرمزي D23، ومن المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة معالج الهاتف المحمول من الجيل التالي من أبل والذي يطلق عليه اسم A19.
ويقال أيضًا إن هاتف آيفون النحيف يحتوي على شاشة مقاس 6.6 بوصة، وإطار من الألومنيوم، وشاشة ذات مظهر حديث تشبه إلى حد ما هواتف أندرويد.
ويقال إن هاتف آيفون النحيف سيصل جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذا الهاتف قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أغلى طراز أطلقته أبل على الإطلاق ويمكن أن يكلف أكثر من iPhone 17 Pro Max.
تقنية بطاريات جديدة
يقال أيضًا إن شركة أبل تعمل على تطوير تقنية بطاريات جديدة ذات كثافة طاقة أعلى بكثير؛ مما يعني أن البطارية الأصغر حجمًا يجب أن تكون قادرة على تعبئة المزيد من الطاقة؛ مما يساعد الشركة على تقليل حجم الجهاز بشكل أكبر.
وفي تطور آخر، يقال أيضًا إن الشركة تخطط للتخلي عن طراز iPhone Plus لصالح خيار أصغر وأرخص.
وقد يعني هذا ببساطة أن iPhone 16 Plus، المتوقع إطلاقه في سبتمبر، قد يكون آخر هاتف آيفون كبير غير احترافي من الشركة.
تقديم المزيد من الخيارات
وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية في الربع الأول من عام 2024، استحوذت سامسونغ على حصة سوقية بلغت 20.8% وتوجت كأفضل علامة تجارية للهواتف الذكية.
وتأتي شركة أبل في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3%، مع انخفاض الشحنات بنسبة 9.6%.
ووفقًا للخبراء، اكتسبت سامسونغ زخمًا في مبيعات الهواتف الذكية من خلال سلسلة Galaxy S24 المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويقال إن شركة أبل تخطط لإصدار جهازي آيفون جديدين في عام 2025، بما في ذلك الجيل التالي من iPhone SE بأسعار معقولة وجهاز iPhone أقل حجماً، مستوحى من أحدث iPad Pro المزود بشريحة M4، ربما للمساعدة في تعزيز المبيعات وتقديم المزيد من الخيارات للمستخدمين.