جيم لوفيل.. مَن هو قائد "أبولو 13" وبطل العودة المستحيلة؟

يُعد رائد الفضاء الأمريكي جيم لوفيل واحدًا من أبرز الشخصيات في تاريخ برنامج "أبولو" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، فقد قاد بعثة "أبولو 13" عام 1970، التي تحولت من مهمة لاستكشاف سطح القمر إلى واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ في تاريخ الفضاء.

جيمس آرثر لوفيل، الذي أعلن عن وفاته عن سن 97 عاما، وُلد في 25 مارس/آذار 1928 بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. التحق بالأكاديمية البحرية الأمريكية، وتخرج فيها عام 1952، ثم انضم إلى سلاح البحرية كطيار، قبل أن يتم اختياره ضمن رواد الفضاء الأوائل في "ناسا" عام 1962.

وشارك لوفيل في أربع رحلات فضائية، منها "جيميني 7" و"جيميني 12" في منتصف الستينيات، إذ أسهم في تطوير تقنيات الالتحام بين المركبات الفضائية، وهي تقنيات أساسية لنجاح مهمات "أبولو".

في 11 أبريل/نيسان 1970، أقلع لوفيل مع زميليه فريد هايز وجاك سويغرت في مهمة "أبولو 13" لاستكشاف القمر. لكن بعد يومين من الإطلاق، أدى انفجار في خزان الأكسجين إلى تعطيل نظام الطاقة والحياة في المركبة. عندها أرسل لوفيل عبارته الشهيرة إلى مركز التحكم: "هيوستن، لدينا مشكلة".

تحولت المهمة إلى سباق مع الزمن لإعادة الرواد إلى الأرض بسلام، عبر مسار طارئ حول القمر، مستفيدين من جاذبيته للعودة. وبعد أربعة أيام من القلق والعمل المتواصل، هبطت الكبسولة بسلام في المحيط الهادئ.

واعتزل لوفيل العمل في "ناسا" عام 1973، واتجه إلى القطاع الخاص، لكنه ظل رمزًا للإرادة والتخطيط تحت الضغط. وقد خلدت هوليوود قصته في فيلم "Apollo 13" عام 1995، من بطولة توم هانكس.

وتوفي رائد الفضاء الأمريكي جيم لوفيل، قائد مهمة "أبولو 13" الشهيرة إلى القمر، الذي نجا بأعجوبة من كارثة إثر عملية إنقاذ حبست أنفاس العالم، عن 97 عامًا، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ولفتت ناسا، في بيان، إلى أن هذا الطيار السابق في سلاح البحرية الذي أصبح شخصية بارزة في تاريخ الفضاء، توفي الخميس في ولاية إيلينوي، بحسب "فرانس برس".

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن "حياته وعمله ألهما ملايين الناس على مر العقود"، مشيدة بـ"شخصيته وشجاعته التي لا تتزعزع".