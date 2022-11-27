تطوير تقنية ثورية لقتل خلايا سرطان الدماغ دون جراحة‎‎

طور باحثو جامعة ساسكاتشوان الكندية طريقة جديدة لقتل خلايا سرطان الدماغ مع الحفاظ على الأنسجة الرقيقة المحيطة بها.

ولهذه التقنية أيضا فائدة جانبية ملحوظة وهي جعل العلاج الكيميائي لسرطان الدماغ ممكنا فجأة، بحسب ما أورده موقع "medicalxpress".

وتتضمن هذه التقنية وضع إبر طويلة عبر الجمجمة وإرسال نبضات من التيار الكهربائي إلى ورم أرومي دبقي - وهو النوع الخبيث من سرطان الدماغ.

وقال الدكتور مايك موسر باحث الجراحة العامة بكلية الطب في الولايات المتحدة الأمريكية: "قد يكون علاج السرطان أكثر أمانًا وفعالية ممكنًا سريريًا".

وأضاف: "المرضى الذين يعانون من أورام المخ قد يكون لديهم الآن خيار آخر للعلاج الموضعي لا يتضمن فتح الجمجمة، ولا ينطوي على حرارة أو إشعاع".

وأنشأ فريق البحث نماذج ثلاثية الأبعاد للخلايا لاختبار بروتوكولات العلاج للتيار الكهربائي - التي تسمى بالتثقيب الكهربائي غير القابل للانعكاس (IRE أو NanoKnife)، والتثقيب الكهربائي غير القابل للانعكاس عالي التردد (H-FIRE) - التي يمكن أن تدمر خلايا الورم الأرومي الدبقي مع تقليل المخاطر على الأنسجة المحيطة والأوعية.

ولا يعيش حاليًا سوى 6% من المصابين بالسرطان لفترة أطول من 5 سنوات بعد التشخيص.

وتعتمد هذه التقنية على كيفية استجابة خلايا الورم الأرومي الدبقي للتيار الكهربائي، واكتشف الباحثون أن الخلايا السرطانية يمكن أن تُقتل بمجال كهربائي أصغر؛ ما قد يقتل الأنسجة السليمة المحيطة.

اكتشفوا أيضا أن هذه التقنية تعطل مؤقتا الحاجز الدموي الدماغي - الغشاء شبه النفاذ الذي يسمح فقط للجزيئات الصغيرة بالانتقال من الدم إلى الدماغ.

وقال الباحث في الهندسة الطبية الحيوية الدكتور كريس زانج المؤلف المشارك في الدراسة: "الحاجز الدموي الدماغي يمنع العديد من الأدوية العلاجية من الوصول إلى الورم".

وأضاف: "لقد أظهرنا أن أسلوبنا يمكن أن يساعد أيضًا في فتح هذا الحاجز، وبالتالي يصبح الدماغ أكثر قدرة على تلقي العلاجات الأخرى - مثل العلاج الكيميائي أو الأدوية التي تساعد على زيادة الاستجابة المناعية - ومساعدة المريض على محاربة الورم بطريقة منهجية".