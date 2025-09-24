تجربة تفاعلية جديدة.. غوغل تطلق Gemini على أجهزة التلفاز الذكية

بدأت شركة غوغل رسميًا طرح مساعدها الذكي Gemini على أجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظام Google TV، وذلك وفقًا للخطة التي أعلنتها الشركة في مطلع العام الجاري.

وأوضحت غوغل عبر موقعها الرسمي أن Gemini قادر على أداء جميع وظائف مساعدها الصوتي السابق Google Assistant، ولكنه يتميز بقدرات محسّنة، أبرزها القدرة على إجراء محادثات طبيعية متدفقة بدلًا من الاقتصار على الأوامر البسيطة التقليدية.

ويتيح المساعد للمستخدمين متابعة استفساراتهم دون الحاجة إلى إعادة صياغة السؤال من البداية. يمكن تنشيط المساعد باستخدام عبارة “Hey Google” أو عبر الضغط على زر الميكروفون في جهاز التحكم عن بُعد.

وأشارت الشركة إلى أن Gemini يستطيع التعامل مع استفسارات أكثر تعقيدًا ومرونة، مثل التعرف على مسلسل لم يتمكن المشاهد من تذكر اسمه بدقة، وذلك بمجرد وصف محتواه، مثل السؤال: “ما المسلسل الطبي الجديد الذي يتحدث عنه الجميع؟”، حيث يقوم المساعد بتحديد العنوان المطلوب، كما يوفر تلخيصات للحلقات.

وفي المرحلة الأولى، سيتوفر Gemini حصريًا على سلسلة أجهزة TCL QM9K، على أن يتم توسيع توفره لاحقًا ليشمل إصدارات أخرى من TCL، مثل QM7K وQM8K وX11K، إضافة إلى أجهزة Hisense 2025 التي تتضمن طرازات U7 وU8 وUX، وكذلك جهاز Google TV Streamer.

وفي سياق مماثل، أعلنت شركتا مايكروسوفت وسامسونج عن شراكتهما لإضافة مساعد Copilot إلى أجهزة تلفاز سامسونج الذكية. ويعمل هذا المساعد عبر زر الميكروفون في جهاز التحكم، ويقدم قدرات تشمل تلخيص الأعمال الدرامية دون كشف أحداثها، تقديم ترشيحات دقيقة للأفلام، والإجابة على مختلف الاستفسارات.

وسيتم طرح مساعد Copilot في أجهزة تلفاز سامسونج لعام 2025، التي تشمل Micro RGB وNeo QLED وOLED وThe Frame Pro وThe Frame، ما يتيح للمستخدمين تجربة تفاعلية محسّنة مع محتوى التلفاز الذكي.