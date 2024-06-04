رسميا.. "إكس" تسمح بمشاركة المحتوى الإباحي

في قرار مثير للجدل، أعلنت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنها باتت تسمح رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي عبر منصتها.

وقالت المنصة في صفحتها التي تحمل عنوان "محتوى للبالغين" في مبادئها التوجيهية المحدّثة، "نعتقد أن المستخدمين عليهم أن يكونوا قادرين على إنشاء محتوى جنسي ونشره وعرضه، طالما أنّ هذا المحتوى مُنتَج ومُوَزّع بالتراضي".

وبحسب "فرانس برس" أكدت المنصة، أنّ "محتويات مماثلة لن تظهر أمام الأطفال أو المستخدمين البالغين غير الراغبين في تصفّحها".