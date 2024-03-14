عطل يقطع الإنترنت عن دول في غرب ووسط أفريقيا.. من هي؟

قال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، الخميس، إن عطلا كبيرا في الاتصال بالإنترنت ضرب غرب ووسط أفريقيا، وذلك بناء على تقارير لشركات اتصالات أفادت بمشكلات في الكابلات البحرية.

ولم يتضح على الفور سبب الأعطال التي أصابت الكابلات، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت شركة تشغيل الكابلات البحرية الأفريقية (سيكوم)، تعطل الخدمات على نظام الكابلات في غرب أفريقيا، وإعادة توجيه العملاء الذين يعتمدون على هذا النظام إلى كابل (غوغل إكيانو) الذي تستخدمه الشركة.

وقالت الشركة عبر البريد الإلكتروني: "تحدث عملية إعادة التوجيه تلقائيا عندما يتأثر أحد الكابلات".

وأظهرت بيانات "نتبلوكس"، أن ساحل العاج عانت من انقطاع شديد، في حين تأثرت ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو.