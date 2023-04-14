سبوتيفاي تطرح إضافة مميزة لهواتف أيفون

أعلنت شركة "سبوتيفاي" مالكة تطبيق الموسيقى الشهير، أنها طرحت أداة قفل مخصصة لهواتف أيفون من أبل، تسمح للمستخدمين بالوصول بسرعة إلى التطبيق بنقرة واحدة.

وتتوفر الميزة الجديدة التي أطلق عليها Spotify Lock Screen، مع أحدث إصدار من تطبيق الشركة في نسخته المخصصة لهواتف أبل.

وتقول الشركة، في بيان عبر موقعها، إنه لإضافة الميزة الجديدة إلى شاشة قفل أيفون، ستحتاج إلى أن يكون لديك نظام iOS 16 أو إصدار أحدث.

وبحسب الشركة، إذا كنت لا ترى خيار إضافة أداة "سبوتيفاي" إلى شاشة القفل الخاصة بك، فتأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار من متجر أبل App Store.