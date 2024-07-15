هل حان وقت الحصول على هاتف ذكي قابل للطي؟

تصل موثوقية وأداء الهواتف القابلة للطي، إلى مستوى الهواتف الذكية التقليدية الرائدة، ما يجعل من المفيد للمستهلكين إلقاء نظرة فاحصة عليها.

ومنذ ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2018 حتى الآن، لم تحاول سوى مجموعة محدودة من المستخدمين والمستهلكين في تجربة هذه الهواتف، لكن أحدث الهواتف التي يتم الإعلان عنها، قد تبدأ في تغيير ذلك.

شراء هاتف قابل للطي

هناك العديد الأسباب التي تدفع لشراء هاتف قابل للطي، وهي تختلف بناءً على ما إذا كان هاتفاً بالحجم الكامل يتحول إلى جهاز لوحي بشاشة كبيرة قابلة للطي أو الإصدار الكلاسيكي بنمط الهاتف القابل للطي في المنتصف، ويتحول إلى هاتف عادي عند فتحه.

ويجمع الجهاز القابل للطي على شكل الكمبيوتر اللوحي بين سهولة الحمل والراحة التي توفرها الهواتف العادية مع الشاشات الكبيرة للأجهزة اللوحية.

وهذا الأمر يعمل مع أولئك الذين يستخدمون الهاتف للعمل، فعند طي الهاتف، يمكن استخدام الشاشة الخارجية للهاتف لإجراء أشياء روتينية مثل الاتصال وإرسال الرسائل النصية والتقاط الصور والتحقق من الإشعارات والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني.

أما عند فتحها، فتكون الشاشة الأكبر حجمًا مثالية لتصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب وقراءة الكتب والمجلات وقراءة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني الطويلة وتحرير الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الأنشطة التي تتطلب شاشة أكبر، وقد يستخدم منشئو المحتوى الشاشة الأكبر حجمًا باستخدام قلم كلوحة رسم.

والهاتف القابل للطي في المنتصف يوفر نفس تجربة الهاتف الذكي القياسي، لكن بنصف الحجم. وعند فتحه يتحول إلى هاتف بالحجم الكامل.

حل لمشكلة الموثوقية

وفيما يتعلق بالأجهزة القابلة للطي، كانت أكبر مشكلة هي أنها غير موثوقة، بالإضافة إلى أنها سميكة وثقيلة، كذلك كان الطي غير مثالي، مع وجود فجوة قبيحة ومرئية حول المفصلة.

أما أداؤها، وخاصة عمر البطارية، فهو أدنى من أداء الهواتف الذكية الرائدة، بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعارها أعلى بكثير من الهواتف المتميزة العادية.

لكن لحسن الحظ بدأ هذا يتغير، فقد تم إتقان تقنيات العرض والمفصلات القابلة للطي، وأصبحت هذه الهواتف جاهزة للاستخدام في أي وقت، فالمفصلات أصبحت أرق بكثير وقوية الآن، والمواد الجديدة تجعل الهواتف أقوى. ويتم ضمان الشاشات القابلة للطي حتى 200 ألف مرة، وتدوم لأكثر من 10 سنوات، بمعدل 50 مرة في اليوم.

أفضل المواصفات والأداء

تقدم جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقريبًا هواتف ذكية قابلة للطي، ويتضمن ذلك سامسونج وموتورولا وهواوي وأوبو وفيفو وغيرها.

وتتمتع هذه الهواتف بأفضل المواصفات والأداء وبشاشات مشرقة وواسعة وقابلة للطي بمقاسات مختلفة، وتحتوي على معالجات رائدة، وتحتوي على كاميرات قوية عالية الدقة.

كما تحتوي هذه الهواتف على بطارية أكبر والعديد من خيارات التخصيص وغيرها من الملحقات، وتأتي هذه الهواتف مقاومة للماء والغبار، وهو أمر بالغ الأهمية لآلية الطي، فيما تم تقليل السماكة بشكل ملحوظ. والأمر الأهم، هو أن هذه الهواتف أصبحت أخف وزنًا.