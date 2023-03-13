تطوير جهاز لمساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على التنفس

وصمم جهاز "بي إي بي بودي" الباحثان محمد أحسن ظفر ورالف بانوس، الحاصلان على شهادة الطب.

وقال ظفر إن "الانسداد الرئوي المزمن يؤثر على حياة المرضى بشكل كبير، فيتحولون من أفراد نشيطين إلى منهكين بقدرات محدودة، ونأمل من خلال تقنيتنا أن نساعدهم على تغيير حياتهم نحو الأفضل"؛ وفقاً لموقع "ميديكال أكسبرس".

ويستغرق المرضى وقتاً أطول من العادة لإخراج الهواء المستنشق من رئتيهم مع كل نفس، بسبب شد أنابيب الهواء، ما يسبب ضيق التنفس، فضلاً عن انخفاض مستويات الأوكسجين، ليصبح المرضى أقل نشاطاً وأكثر عزلة.

ويمتاز الجهاز الجديد بصغر حجمه وقابليته للاستخدام دون يدين، مقارنة بأجهزة التنفس التقليدية الضخمة والمحمولة باليد.

وصُمم الجهاز ليرتديه المرضى حول الرقبة باستخدام حبل، ويستخدموه بشكل يومي بإدخاله في الفم عند الحاجة أو أثناء إجهاد الرئتين.

وأجرى الفريق عدة اختبارات للمرضى، من ضمنها السير على الأقدام لست دقائق باستخدام الجهاز ودونه، ثم تجربتهم للجهاز لمدة أسبوعين في روتينهم اليومي.