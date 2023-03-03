لحظة دخول طاقم Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية

ويتكون طاقم Crew-6 من 4 أفراد بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور، بالمحطة الفضائية بعد الساعة 1:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقليل (الساعة 06.40 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، أي بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وفي بث ناسا المباشر للإطلاق عبر الإنترنت، تأكد الالتحام إذ حلقت محطة الفضاء الدولية والكبسولة بسرعة 28164 كيلومترا في الساعة على بعد 240 كيلومترا فوق سطح الأرض عند ساحل شرق أفريقيا.