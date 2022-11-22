بمزايا جديدة.. إيلون ماسك يكشف ملامح خطة تطوير تويتر

قرر إيلون ماسك رئيس تويتر إجراء تحسينات على طريقة عمل الرسائل المباشرة للشبكة الاجتماعية الشهيرة وجعلها مشفرة، بجانب إضافة محادثة صوتية ومرئية مشفرة أيضا بين حسابات المستخدمين؛ وذلك في إطار رؤيته التحديثية التي أطلق عليها اسم تويتر 2.0.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ماسك، الإثنين، مع موظفي تويتر في مقرها الرئيس في سان فرانسيسكو، حسبما نقل موقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، التي حصلت على تسجيل للاجتماع.

وقال ماسك: "نريد تمكين المستخدمين من التواصل دون القلق بشأن خصوصيتهم، أو دون القلق بشأن تعرض بياناتهم في تويتر للانتهاك، ما يتسبب في نشر جميع رسائلهم المباشرة الخاصة للويب، أو الاعتقاد بأنه ربما يكون هناك شخص ما في تويتر يتجسس على الرسائل الخاصة بهم.

وعقب مالك تويتر خلال اجتماعه مع الموظفين أنه "من الواضح أن هذا لن يكون رائعًا وقد حدث عدة مرات من قبل"، في إشارة إلى عمليات اختراق رسائل المستخدمين للمنصة.

وكان تويتر قد شرع في استخدام الرسائل المباشرة المشفرة، لكنه أوقفها عدة مرات، لكن وفقا لذا فيرج، فإن ماسك مصمم في الوقت الحالي على طرح التشفير كأولوية قصوى لرؤيته التحديثية للمنصة.

وفي هذا الصدد، امتدح ماسك تطبيق سيجنال، أحد أشهر تطبيقات المحادثات المشفرة والذي يعمل كمؤسسة غير ربحية.

وقال ماسك خلال الاجتماع إنه تحدث مع موكسي مارلين سبايك، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق سيجنال، موضحا أن الأخير على استعداد للمساعدة في تشفير خدمة الرسائل المباشرة على تويتر.

ولفت ماسك إلى أنه من المفارقات أن مؤسس سيجنال عمل في تويتر منذ سنوات، وأراد حينها تشفير الرسائل المباشرة، ولكن تم رفض طلبه، ليقوم بعدها بترك تويتر وتأسيس سيجنال.

كما كشف ماسك خلال اجتماع الأمس عن رغبته في تزويد تويتر بمحادثات صوتية ومرئية مشفرة.

وقال لموظفي تويتر: "نريد أيضًا أن نمتلك القدرة على إجراء محادثة صوتية ومرئية عبر الرسائل المباشرة".

وأوضح أنه بينما تطبيق سيجنال يتطلب مشاركة رقم الهاتف لاستخدام خدمته للدردشة المشفرة، يمكن لتويتر بفضل نظام عمله الخاص تسهيل الاتصال الآمن للمستخدمين بدون الحاجة لمشاركة رقم هاتفهم الخاص.

وفي 2020 أفاد سيجنال بأنه يعمل على الابتعاد عن الاعتماد على طلب أرقام الهواتف للمستخدمين، لكن منذ ذلك الحين لم يطرح تطبيق المراسلة المشفر تلك الميزة بعد.