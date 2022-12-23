أنسجة ثلاثية الأبعاد تبشر بعلاج العديد من أمراض العيون‎‎

اكتشف علماء طريقة لتكوين أنسجة العين باستخدام الخلايا الجذعية والطباعة ثلاثية الأبعاد، في سابقة علمية ستقود لاختراقات في علاج مجموعة من أمراض العين التنكسية.

وقام فريق من الباحثين من المعهد الوطني للعيون (NEI) ببريطانيا، بطباعة مجموعة من الخلايا التي تشكل الحاجز الدموي الخارجي لشبكية العين، وهي نسيج العين الذي يدعم مستقبلات الشبكية الضوئية المستشعرة للضوء.

توفر التقنية الجديدة إمدادًا غير محدود من الناحية النظرية من الأنسجة المشتقة من المريض لدراسة أمراض الشبكية التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر واستخدامها لفهم كيفية علاج هذه الأمراض أو علاجها بشكل أفضل.

وقال كابيل بهارتي الذي يرأس من فريق علماء المعهد: "نحن نعلم أن أمراض الشبكية التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر يبدأ في حاجز الدم الخارجي في شبكية العين".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن آليات بدء المرض والتقدم إلى المراحل الجافة والرطبة المتقدمة لا تزال غير مفهومة جيدًا بسبب نقص النماذج البشرية ذات الصلة من الناحية الفسيولوجية".