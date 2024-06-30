تسريب يكشف هاتف آيفون 16.. تصميم جديد أم "عملية تجميل"؟

هناك الكثير من الضجة حول هاتف "آيفون 16" القادم، خاصة بعد انتشار تسريب حديث عن حافظة هذا الهاتف، أعطى نظرة خاطفة على تصميمه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقدم شركة أبل سلسلة "آيفون 16" الخاصة بها في سبتمبر/أيلول 2024، كما هو الحال كل عام.

وفيما يلي نظرة على التصميم المسرب لحافظة هاتف "آيفون 16" حيث يظهر تصميم الكاميرا والزر الأيمن السفلي الجديد.

تغييرات مثيرة للاهتمام

وبحسب تسريب حافظة "آيفون 16"، يبدو أن الهاتف القادم سيجلب بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، لكن التحديث الأكثر وضوحًا هو إدخال زر الالتقاط في الجانب الأيمن السفلي من الهاتف.

ومن المتوقع أن يكون هذا الزر قابلاً للتخصيص، ما يتيح لك الوصول بسرعة إلى وظائف مثل الكاميرا أو المصباح اليدوي أو الاختصارات الأخرى مباشرة من جانب الهاتف.

أما على الجانب الأيسر، فهناك ثلاثة أزرار، وهذا هو المكان الذي توجد فيه أزرار مستوى الصوت، بالإضافة إلى مفتاح الرنين وكتم الصوت، والذي يمكن استبداله بزر الإجراء في "آيفون 15 برو".

تغيير آخر بدا واضحًا في التسريبات وهو محاذاة عدسات الكاميرا في الخلف، ليكون "آيفون 16" قادرًا على تصوير الفيديو المكاني لسماعة الرأس "Vision Pro".

لكن من الناحية الفنية، هذا ليس تصميمًا جديدًا في حد ذاته. إذ لدينا محاذاة مماثلة لعدسات الكاميرا على آيفون 12، وهي تعتبر جديدة فقط لأن مربع الكاميرا نفسها تبدو أرق من 12، ولأن آيفون 13 و14 و15 لا يحتوي عليها.