لاصقة ذكية لعلاج الجروح ومراقبة شفائها لاسلكيًا

ابتكر باحثون من جامعة "ستانفورد" الأمريكية لاصقة طبية إلكترونية ذكية، تلعب دورًا في تسريع شفاء الأنسجة من خلال معالجتها ومراقبة تحسنها وشفائها لاسلكيًا.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة على مجلة "نيتشر بيوتيكنولوجي" العلمية، إلى أن الجهاز الجديد يسرّع انغلاق الجروح المزمنة، ويزيد تدفق الدم إلى الأنسجة المُصابة، فضلًا عن تحسين شفاء الجلد من خلال تقليل تشكل نسيج الندبات.

وتتألف اللاصقة الذكية من دارات إلكترونية تعتمد على مستشعرات المقاومة الكهربائية الحرارية لمراقبة تطور شفاء الجروح، إذ ترصد المستشعرات حالة العدوى أو بطء عملية الشفاء، وتنقل البيانات إلى وحدة معالجة مركزية للتحكم بتحفيز الجرح كهربائيًا.