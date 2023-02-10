ابتكار تقنية تتنبأ بالزلازل البركانية من عمق المواد المنصهرة

ابتكر باحثون من جامعة "كورنيل" الأمريكية تقنية جديدة لتحديد المؤشرات المرتبطة بأماكن وجود المواد المنصهرة، ما يسمح للعلماء والحكومات بالتنبؤ بالخطر الناجم عن انفجار البراكين والزلازل البركانية التي تتبعها.

واعتمد الباحثون سابقًا على صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الزلزالية ونظام تحديد المواقع للبحث عن التشوهات الأرضية بالقرب من البراكين، ولكنهم لم يستطيعوا تحديد أماكن المواد المنصهرة وعمقها بدقة.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" العلمية، إلى أن رصد السوائل الغنية بثاني أكسيد الكربون في الصخور البركانية يسمح بتحديد مكان المواد المنصهرة بدقة على عمق 100 متر.