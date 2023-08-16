توقع وصول مسبار "لونا-25" الروسي إلى مدار القمر اليوم

من المتوقع، وصول المسبار لونا-25 الذي أطلقته موسكو الجمعة، إلى مدار القمر الأربعاء، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عامًا، بحسب الجدول الزمني لوكالة الفضاء "روسكوزموس".

وستدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل الهبوط، الإثنين، شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

وذكرت "روسكوزموس" أن كاميرات مثبتة على المسبار التقطت صورًا بعيدة للأرض والقمر من الفضاء، حيث حمل المسبارَ الذي يبلغ وزنه حوالي 800 كيلوغرام، إلى الفضاء صاروخُ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وستكون مهمة المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام "أخذ (عينات) وتحليل التربة"، وكذلك "إجراء أبحاث علمية طويلة المدى"، وفق وكالة الفضاء الروسية.

وهذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حُرمت روسكوزموس من شراكتها مع الغرب، فيما تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين.

وأكدت روسيا أنها ستمضي قدمًا في خططها القمرية، رغم إعلان وكالة الفضاء الأوروبية أنها لن تتعاون مع موسكو في مهمات مستقبلية بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

ويعد إطلاق المسبار لونا-25 أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفيتي رائدًا في استكشاف الفضاء، قبل أن تتلاشى هذه الريادة بسبب مشكلات التمويل وفضائح الفساد.