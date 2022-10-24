"الروبوتات" تقتحم عالم الرياضة بأداء أفضل من البشر
اقتحمت "الروبوتات" عالم الرياضة بقوة، حيث أظهرت لقطات فيديو نشرت مؤخرًا، إحداها وهي تؤدي اختبارات على شخصية حارس المرمى، وتقوم ببعض التصديات الرائعة في مختبر للأبحاث.
وتم تدريب حارس المرمى الآلي، الذي يشار إليه باسم "الكلب" بسبب أرجله الأربع ومشيته الشبيهة بالكلاب، من قبل علماء في جامعة كاليفورنيا.
وحسب الخبراء، يعد "الكلب" جزءا من مجال علمي مثير لتطوير آلات يمكنها ممارسة الرياضة أفضل من المحترفين البشريين، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".
وقال الخبراء إن الروبوت الرياضي يمكن أن ينقذ 87.5% من التسديدات التي يتم التقاطها على المرمى، مقارنة بمتوسط حراس المرمى البالغ حوالي 69%.
وبالمقارنة، فقد حقق جوردان بيكفورد المصنف الأول في إنجلترا حارس مرمى إيفرتون في جميع المسابقات هذا العام معدل صد يصل إلى 69.4%.
الروبوت بينج بونج
وكشفت "غوغل" مؤخرا أيضا عن التقدم الذي أحرزته ذراع روبوت بينج بونج، والتي أكملت مباراة ملحمية استمرت 340 ضربة مع إنسان على الطرف الآخر من الطاولة.
وانتهى السباق الضخم، الذي تم توثيقه بمقطع فيديو، عندما أرسل الروبوت تسديدة ضعيفة ارتطمت في الشباك، بعد مرور أكثر من أربع دقائق من بدء اللعبة.
ويلعب الذراع "بشكل تعاوني" للحصول على مسيرة جيدة، ولكن ووفقا لـ"غوغل"، يمكن بناء مهاراته لتتناسب مع مستوى المنافس البشري الجاد.
وأراد الباحثون تدريب "الروبوت" في المحاكاة حتى يتمكن من اللعب مع البشر في العالم الحقيقي.
وكانت هناك عدة تجارب أخرى لـ"الروبوتات" في عالم الرياضة حيث تم تطوير وتدريب "روبوتات" على كرة السلة والتزلج والتنس الأرضي وحتى كرم القدم.