"الروبوتات" تقتحم عالم الرياضة بأداء أفضل من البشر



اقتحمت "الروبوتات" عالم الرياضة بقوة، حيث أظهرت لقطات فيديو نشرت مؤخرًا، إحداها وهي تؤدي اختبارات على شخصية حارس المرمى، وتقوم ببعض التصديات الرائعة في مختبر للأبحاث.

وتم تدريب حارس المرمى الآلي، الذي يشار إليه باسم "الكلب" بسبب أرجله الأربع ومشيته الشبيهة بالكلاب، من قبل علماء في جامعة كاليفورنيا.

وحسب الخبراء، يعد "الكلب" جزءا من مجال علمي مثير لتطوير آلات يمكنها ممارسة الرياضة أفضل من المحترفين البشريين، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".