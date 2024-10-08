الهوت سبوت والراوتر المحمول.. ما الحل الأنسب للاتصال بالإنترنت؟

تعد نقاط الاتصال "هوت سبوت" الأنسب للمواقف التي تكون فيها بعيدًا عن المنزل وتحتاج إلى استخدام الإنترنت لفترة محددة من الوقت، في حين أن أجهزة التوجيه أكثر استقرارًا وتستخدم عند الحاجة للاتصال بالإنترنت لفترة طويلة.

وللباحثين عن تغطية محيطة بشبكة واي فاي في أثناء الوجود بالخارج هناك خياران يمكن اعتمادهما، فتح نقطة الاتصال المحمولة Mobile Hotspot على هاتفك، أو جهاز "راوتر" محمول يعمل على البطارية.

وفيما يلي بعض الاختلافات الرئيسة بين الجهازين، ولماذا قد تفضل أحدهما على الآخر.

نقطة الاتصال المحمولة

في حال استخدام هاتف ذكي بانتظام، هناك فرصة جيدة للتعامل مع مصطلح نقطة اتصال محمولة Mobile Hotspot في الإعدادات.

من الناحية الوظيفية، تأخذ هذه الميزة إشارة البيانات الخلوية التي يستقبلها هاتفك أو الواي فاي من جهاز الراوتر، وترسلها كإشارة واي فاي للأجهزة الأخرى للاتصال بها.

يمكن أن تكون نقاط الاتصال المحمولة مفيدة عندما تسافر وتحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت على جهاز آخر، على سبيل المثال، كمبيوتر محمول لا يتمتع بالقدرة على الاتصال بشبكة بيانات خلوية.

جهاز راوتر محمول

على النقيض من ذلك، لا تختلف أجهزة الراوتر المحمولة كثيرًا عن نقطة الاتصال المحمولة Mobile Hotspot وكلاهما يؤدي الوظيفة الأساسية نفسها، وهي تحويل إشارة بيانات خلوية إلى شبكة واي فاي، التي يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بها بعد ذلك للوصول إلى الإنترنت.

مع ذلك، تم تصميم أجهزة الراوتر المحمولة لتكون أكثر ثباتًا، ولتغطي نطاقا أكبر، وتعمل أجهزة الراوتر المحمولة على البطارية، التي يمكنها أن تدوم طوال اليوم تقريبًا إذا كانت مشحونة بالكامل.

أيهما أفضل؟

يعتمد الاختيار بين نقطة اتصال محمولة Mobile Hotspot وجهاز الراوتر المحمول في النهاية على ظروف الاستخدام.

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فإذا كنت تسافر وتريد أن تتمكن من إعداد إشارة واي فاي شخصية بسرعة وسهولة، عليك اختيار نقطة الاتصال Mobile Hotspot.

أما إذا كنت تريد إعداد إشارة واي فاي أقوى وأكثر ديمومة وثباتًا، عليك اختيار جهاز الراوتر المحمول.

في الخلاصة، تتمتع نقاط الاتصال المحمولة Mobile Hotspot وأجهزة الراوتر المحمولة بنقاط قوة ونقاط ضعف. وتعد نقاط الاتصال المحمولة الأنسب للمواقف التي تكون فيها بعيدًا عن المنزل وتحتاج إلى استخدام الإنترنت لفترة طويلة، في حين أن أجهزة الراوتر المحمولة أكثر استقرارًا وتوفر إشارة أقوى.

مع ذلك، لا يوجد سبب يمنعك من استخدام كليهما بحسب الحاجة.