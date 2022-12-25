اكتشاف تقنية جديدة لتفكيك المواد السامة في الماء

اكتشف باحثون من جامعة "كاليفورنيا ريفر سايد" الأمريكية، تقنية جديدة لتفكيك المواد السامة غير القابلة للتحلل، خلال 45 دقيقة فقط باستخدام الماء وبنسبة بلغت 95%.

وتمتاز التقنية الجديدة بسهولتها وانخفاض استهلاكها للطاقة، من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية وغاز الهيدروجين لكسر الروابط الكيميائية في المواد السامة المدعوة "بي إف إيه إس".

وتسبب المواد السامة ضررا كبيرا على البيئة والصحة العامة، إذ تلوث مجاري المياه ويصعب تفكيكها دون استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، نظرا لترابطها الكيميائي في سلاسل طويلة.

واستُخدمت المواد السامة صعبة التفكك لعقود مضت في صناعة مواد العزل والتجميل، ما أدى إلى انتشارها في البيئة وفي مياه الشرب بمستويات مرتفعة حول العالم، مترافقة مع حصول مشكلات صحية عديدة؛ مثل سرطان الكبد.

وحاول الباحثون التغلب على مشكلة انتشار المواد السامة من خلال خطوتين؛ تضمنت الأولى إزالتها من مصادر البيئة من خلال ترشيح موارد مياه الشرب باستخدام الكربون، بالإضافة إلى تنقية المياه الجوفية والتربة.

وتضمنت الخطوة الثانية الأكثر صعوبة، التخلص من المواد السامة المركزة أو تدميرها دون إنتاج أي مواد مضرة؛ مثل حرقها في درجة حرارة مرتفعة جدا، ما يؤدي أحيانا إلى زيادة انتشارها فضلا عن التكلفة الباهظة للعملية.