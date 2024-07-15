"آيفون لا يعمل" أو "شاشته تتجمد".. نصائح من "أبل" لإصلاح الخلل

توفر "أبل" دليلاً لإصلاح مشكلات تجمد شاشة آيفون، وإرشادات لمختلف الطرازات، ومع ذلك، تشجّع المستخدمين على الاتصال بدعم "أبل" في حال استمرار المشكلات.

معلوم أن أجهزة آيفون تقدم تجربة هاتف ذكي سلسة وخالية من التأخير، لكنها في نهاية الأمر آلات إلكترونية، قد تواجه مشكلات في بعض الأحيان مثل تجمّد الشاشة، وأن تصبح فارغة.

وفي الوقت الذي لا يعد فيه إخراج البطارية خيارًا، وفرت "أبل" دليلاً شاملا يهدف لمساعدة المستخدمين على استكشاف أخطاء أجهزة آيفون وإصلاحها عندما تصبح الشاشة فارغة أو غير مستجيبة.

ويغطي هذا الدليل جميع طرازات آيفون، ويقدم ما يجب القيام به خطوة بخطوة لحل المشكلات الشائعة التي تتسبب في تجميد الجهاز، أو فشل تشغيله.

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شاشة متجمدة أو لا تعمل

إذا كان طراز هاتفك آيفون 8 أو الأحدث منه، وتواجه شاشة متجمدة، أو لا تعمل، فاتبع الخطوات التالية:

-اضغط على زر رفع الصوت على جانب الهاتف، وحرره بسرعة.

-اضغط على زر خفض الصوت، وحرّره بسرعة أيضًا.

-استمر بالضغط على الزر الجانبي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، حتى يظهر شعار "أبل".

إذا ظل الجهاز لا يعمل، فقم بشحنه لمدة ساعة، ثم أعد الخطوات السابقة. وإذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم "أبل".

أما بالنسبة إلى آيفون 7 آيفون 7 بلس فتقترح شركة "أبل" ما يلي:

-اضغط باستمرار لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا على الزر الجانبي وزر خفض الصوت حتى يظهر شعار "أبل".

وإذا لم يستجب الجهاز، اشحن البطارية لمدة ساعة. ثم أعد الخطوات السابقة. وإذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم "أبل".

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توقف الهاتف أثناء بدء التشغيل

في بعض الأحيان، تُشَغَّل أجهزة آيفون، ولكنها تتوقف عند شعار "أبل"، أو تعرض شاشة حمراء أو زرقاء في أثناء بدء التشغيل. وفي مثل هذه الحالات أوصل جهاز الآيفون بالكمبيوتر.

بالنسبة إلى آيفون 8 والإصدارات الأحدث، وبينما يكون الجهاز متصلاً، اضغط على زر رفع مستوى الصوت وحرره سريعًا، ثم زر خفض مستوى الصوت، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي.

بالنسبة إلى آيفون 7 وآيفون 7 بلس اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر خفض الصوت معًا.

على آيفون 6 أس أو الإصدارات الأقدم، بما في ذلك آيفون SE الجيل الأول اضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية والزر الجانبي أو الزر العلوي في الوقت ذاته.

واستمر في الضغط على الأزرار الموضحة أعلاه بحسب طراز الهاتف، حتى ترى شاشة فيها خيار الاستعادة أو التحديث. واختر تحديثاً. سيقوم جهاز الكمبيوتر بتنزيل برنامج التحديث لجهازك من موقع "أبل".

وإذا استغرق الأمر أكثر من 15 دقيقة، سيخرج جهازك من وضع الاسترداد، لذلك كرر الخطوات السابقة في هذه الحالة.

باتباع هذه التعليمات، يتمكن معظم المستخدمين من حل المشكلة وإعادة أجهزة آيفون الخاصة بهم إلى حالة العمل.

ومع ذلك، إذا استمرت المشكلة، تُشجع "أبل" على التواصل مع فريق الدعم للحصول على مزيد من المساعدة.