كيف تؤثر اتجاهات التكنولوجيا على قطاع الأمن في 2024؟
تجلب الابتكارات التكنولوجية فرصًا هائلة من جهة وتحديات أكثر تعقيدًا من جهة أخرى، وفقًا لموقع "cxotoday"، الذي بين أن العام المُقبل سيشهد مزيدًا من التطور التكنولوجي، الأمر الذي سيجلب معه المزيد من التحديات، يجب التغلب عليها.
وبينما تتطلب مواكبة التغييرات وآثارها من مزودي الخدمات والعملاء والهيئات التنظيمية، التركيز والعمل بجد، في وقت تعكس فيه الاتجاهات التكنولوجية الرئيسة، التي ستؤثر على قطاع الأمن عام 2024، بيئة سريعة التطور.
وسلطت تقارير سابقة تتعلق بالتوجهات التكنولوجية الضوء على إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأمن مع تركيز خاص على التحليلات المتقدمة.
ورجح الموقع أن يشهد عام 2024 ظهورًا للتطبيقات، التي تركز على الأمن والسلامة استنادًا إلى استخدام نوع من خوارزميات الذكاء الاصطناعي يعرف باسم نموذج اللغة الكبير (LLMs)، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يُساعد على تفسير ما يحدث في المشهد بشكل أكثر دقة وكفاءة، وتقديم ردود أكثر فائدة على استفسارات العملاء.
وأثبت الذكاء الاصطناعي فاعليته في تطوير البرمجيات، وهي ميزة إيجابية مفيدة يمكن استغلالها في قطاع الأمن، مع أهمية إدراك المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وأكد الموقع أن بنية النظام يجب أن تخدم احتياجات العميل، إذ إنه كلما كان الحل في بيئة يسهل الوصول إليها بالنسبة للبائعين والعملاء على حد سواء، كلما زادت قدرة البائعين على إدارة عناصر النظام، وتحمل مسؤولية أكبر وتقليل العبء على العملاء، لافتًا إلى أن البنية السحابية الهجينة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي وعملية الأتمتة في إدارة الحلول وتشغيلها.
وأوضح الموقع مفهومي الأمن والسلامة، إذ الأول يمنع الأعمال، التي يتم ارتكابها عن عمد مثل الاقتحامات وأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص، فيما ترتبط السلامة بالمخاطر والحوادث غير المقصودة، التي يمكن أن تسبب ضررًا للأشخاص والممتلكات والأفراد والبيئة أيضًا.
وأشار الموقع إلى أن المراقبة بالفيديو لتدابير السلامة العامة شهدت نموًا سريعًا، وذلك بسبب التغير المناخي، مبينًا أنه في ظل الظروف الجوية القاسية التي تتسبب بحدوث الفيضانات وحرائق الغابات والانهيارات الأرضية، تلجأ السلطات إلى استخدام المراقبة بالفيديو، وأجهزة الاستشعار البيئية، والتحليلات بشكل متزايد لإعطاء إنذار مبكر للكوارث المحتملة، ودعم الاستجابة السريعة والفعالة.
ونوه إلى أن إدارة المخاطر والامتثال لتوجيهات الصحة والسلامة سبب رئيس آخر للنمو المستمر في حالات استخدام المراقبة بالفيديو لأغراض السلامة العامة، مرجحًا استخدام المراقبة بالفيديو على نطاق واسع داخل المؤسسات لضمان الالتزام بسياسات الصحة والسلامة وممارسات العمل الآمنة، مثل ارتداء معدات الحماية الشخصية المطلوبة.
وتحدث الموقع عن تأثيرات البيئة التنظيمية العالمية المتزايدة على تطور التكنولوجيا وآلية تطبيقها واستخدامها، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاستدامة وحوكمة الشركات، جميعها مجالات تخضع لمزيد من التدقيق والفحص التنظيمي، إذ يحتاج البائعون إلى تطوير التقنيات الخاصة بهم، وإدارة أعمالهم التجارية بطرق تدعم متطلبات عملائهم.
وأشار الموقع إلى أن الجغرافيا السياسية، والعلاقات التجارية بين الدول، تؤدي إلى وضع لوائح تتطلب الشفافية فيما يتعلق بمكونات المنتج، إذا أراد البائعون الاحتفاظ بترخيص للعمل في الأسواق الدولية الرئيسة.
ونوه الموقع إلى أهمية الثقة بالنسبة لمستخدمي تكنولوجيا الأمن، مرجحًا أن يخضع كل جانب من جوانب النظام الأمني لتدقيق متزايد، حيثُ يحتاج البائعون والعملاء إلى مراقبة وقياس مجموعة واسعة من العوامل والإبلاغ عنها بشكل متزايد.
وتناول الموقع موضوع استهلاك الطاقة، حيثُ تستهلك كاميرا الفيديو كمية صغيرة نسبيًا من الطاقة، ولكن السيرفرات والمحولات وأجهزة التوجيه، التي يتم من خلالها نقل البيانات، والموجودة في مراكز بيانات كبيرة تتطلب وجود مكيفات لتبريد الأجواء.
ودعا موردو الأجهزة الأمنية أن يأخذوا بعين الاعتبار (بالإضافة إلى المتطلبات المالية)، الأمور البيئية والمجتمعية، التي تعد كلفتها الإجمالية مقياسًا مهمًا، حيث إنه لن يكون ممكنًا بالنسبة للبائعين العمل بمعزل عن سلاسل القيمة الخاصة بهم وبعملائهم، وسلاسل القيمة هي عبارة عن مصطلح يستخدم في مجال إدارة الأعمال للتعبير عن مجموعة النشاطات، التي تؤدّيها شركة تعمل في صناعة مُحدّدة من أجل تقديم مُنتج ذي قيمة للسوق، بحسب موقع "cxotoday".