كيف تؤثر اتجاهات التكنولوجيا على قطاع الأمن في 2024؟

تجلب الابتكارات التكنولوجية فرصًا هائلة من جهة وتحديات أكثر تعقيدًا من جهة أخرى، وفقًا لموقع "cxotoday"، الذي بين أن العام المُقبل سيشهد مزيدًا من التطور التكنولوجي، الأمر الذي سيجلب معه المزيد من التحديات، يجب التغلب عليها.

وبينما تتطلب مواكبة التغييرات وآثارها من مزودي الخدمات والعملاء والهيئات التنظيمية، التركيز والعمل بجد، في وقت تعكس فيه الاتجاهات التكنولوجية الرئيسة، التي ستؤثر على قطاع الأمن عام 2024، بيئة سريعة التطور.

وسلطت تقارير سابقة تتعلق بالتوجهات التكنولوجية الضوء على إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأمن مع تركيز خاص على التحليلات المتقدمة.

ورجح الموقع أن يشهد عام 2024 ظهورًا للتطبيقات، التي تركز على الأمن والسلامة استنادًا إلى استخدام نوع من خوارزميات الذكاء الاصطناعي يعرف باسم نموذج اللغة الكبير (LLMs)، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يُساعد على تفسير ما يحدث في المشهد بشكل أكثر دقة وكفاءة، وتقديم ردود أكثر فائدة على استفسارات العملاء.