ما ميزة استخدام "وضع الألعاب" على شاشات "سامسونغ" الذكية؟

تحتوي معظم أجهزة التلفاز الذكية "سامسونغ" على وضع ألعاب مدمج مصمم للاستخدام عند توصيل وحدة تحكم ألعاب، مثل "Xbox Series S / X" أو "PlayStation 5" أو "Nintendo Switch".

ويجب أن يشغل الوضع نفسه تلقائيًا عندما يكتشف التلفاز اتصال وحدة تحكم الألعاب عبر منفذ "HDMI" المناسب، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، ففي بعض الأحيان، عليك تمكين وضع اللعبة يدويًا.

ولكن لماذا يجب عليك استخدام "Game Mode" عند لعب ألعاب الفيديو على وحدة التحكم؟

تحتوي شاشات "سامسونغ" الذكية على تقنية "معالج صور" يمكنها تحسين جودة الصورة وتجربة المشاهدة، بحسب ما أورده موقع "سام موبيل" في تقرير له.

ويمكن لأجهزة "سامسونغ" أن تجعل الصور تبدو أكثر وضوحًا، وترفع مستوى الدقة، وتقوم بإقحام الإطارات لجعل الأفلام تبدو كما لو تم تصويرها بمعدل إطار أعلى.

ومع ذلك، فإن كل تلك التأثيرات بعد المعالجة تضيف تأخيرًا، ولا يؤثر هذا التأخير على تجربة المستخدم بطريقة سلبية عندما تستمتع بوسائط غير تفاعلية، مثل الأفلام، ولكن يمكن أن يجعل ألعاب الفيديو أقل استجابة.

وبعبارة أخرى، تزيد تأثيرات ما بعد المعالجة هذه من الوقت الذي يستغرقه التلفاز الذكي للاستجابة لكل ما تفعله داخل لعبة الفيديو الخاصة بك، ويمكن أن تجعل عناصر التحكم تشعر بأنها أكثر بطئًا وأقل استجابة.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكنك الآن معرفة سبب رغبتك في تعطيل تأثيرات ما بعد المعالجة الرائعة هذه عند لعب ألعاب الفيديو على وحدة التحكم الخاصة بك.

ولحسن الحظ، فإن وضع اللعبة المدمج يفعل ذلك بالضبط، فعند تمكين وضع اللعبة، يتم إيقاف تشغيل تأثيرات ما بعد المعالجة على التلفاز لجعل الشاشة أكثر استجابة لمدخلاتك، وتم تصميم هذا الوضع لتقديم تجربة لعب مثالية.

وللعلم، قبل أن تتمكن من تمكين وضع اللعبة، فأنت بحاجة إلى توصيل وحدة تحكم الألعاب الخاصة بك بتلفاز "سامسونغ" عبر منفذ "HDMI" المناسب.

ولا يمكن العثور على "وضع اللعب - Game Mode" ضمن إعدادات "وضع الصورة - Picture mode" المعتادة، ويجب تمكين هذه الميزة من قائمة مختلفة، وطالما تم تمكينها، لا يمكنك تغيير أوضاع الصورة.

ولتمكين وضع اللعبة على تلفاز "سامسونغ" 2022، اضغط على زر "Home" في جهاز التحكم عن بعد، وحدد "القائمة"، وانتقل إلى "الإعدادات" وحدد "جميع الإعدادات"، ثم انتقل بعد ذلك إلى فئة "الاتصال" وحدد "إعدادات وضع اللعبة"، وأخيرًا، حدد "وضع اللعبة" وتأكد من ضبطه على "التشغيل".

ولكيفية تمكين "وضع اللعب" على طرازات 2017-2021، افتح قائمة الإعدادات ، سواء عن طريق الضغط على زر "الإعدادات" في وحدة التحكم الخاصة بك أو بالضغط على "الصفحة الرئيسية" والوصول إلى "الإعدادات".. بعد ذلك، انتقل لأسفل إلى القسم "عام" والوصول إلى "مدير الأجهزة الخارجية"، حدد "وضع اللعبة" وفعل الميزة "تشغيل".

لاحظ أنه إذا لم تتمكن من رؤية "Game Mode" بعد الوصول إلى "External Device Manager"، فقد تضطر إلى تحديد "إعدادات وضع اللعبة" أولا، بناء على طراز التلفاز وإصدار Tizen / البرنامج الثابت.