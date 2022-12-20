تطوير مقعد مرحاض يحول البول إلى سماد عضوي‎‎

صمم باحثون من جامعة "ويست فيرجينيا" الأمريكية، تقنية جديدة مُدمجة في مقعد مرحاض الحمام، تستطيع معالجة البول مباشرة بدلا من محطات معالجة الصرف الصحية المركزية البعيدة.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "إينفايرومنتال تيكنولوجي" العلمية، إلى أن التقنية المُبتكرة تسمح باستخراج النيتروجين على شكل مادة عضوية يمكن استخدامها كسماد نباتي.

ويمكن الاستفادة من نفايات الصرف الصحي للحصول على موارد جديدة وتحقيق مكاسب مفيدة للبيئة، من خلال توظيف البنية التحتية الموجودة لإعادة تدوير منتجات الصرف الصحي التي تنتهي عادة في الأنهار والبحيرات.

ويتسبب إطلاق عناصر الصرف الصحي المتزايد بخطر كبير للبيئة المائية، إذ يفاقم نمو الطحالب المستهلكة للأوكسجين المنحل في الماء.

ويهدف الباحثون إلى تحويل عملية جمع النفايات ومعالجتها من عملية مكلفة ومضرة بالطبيعة، إلى خدمة مفيدة للبيئة وتحقق أرباحا مادية، من خلال نقلها إلى المنزل.

وقال الأستاذ الدكتور كيفن أورنر، المشارك في الدراسة: "لدينا مقعد حمام في منازلنا، مرتبط بشبكة الصرف الصحي التي تصب في محطة معالجة بعيدة".