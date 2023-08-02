"ميتا" تبدأ بإنهاء عرض الأخبار على منصاتها في كندا

قالت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الثلاثاء، إنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، ردا على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار.

وسيجبر قانون الأخبار عبر الإنترنت الذي أقره البرلمان الكندي شركات، مثل "ألفابت" التي تملك "غوغل" و"ميتا"، على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية؛ من أجل الحصول على محتواها.

وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لـ"ميتا" في كندا: "تشارك المنافذ الإخبارية طوعا محتواها على فيسبوك وإنستغرام لتوسع قاعدة قرائها وتزيد صافي دخلها"، وأضافت: "على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار".