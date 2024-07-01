نصائح "سريعة" لمنع سرقة السيارة العاملة دون مفتاح

إذا كانت لديك سيارة تعمل بنظام "الدخول دون مفتاح"، فتأكد من إبقاء مفاتيحك بعيدة عن الأبواب والنوافذ؛ لمنع اللصوص من التقاط الإشارة الصادرة عن المفتاح.

وتسمح تقنية الدخول دون مفتاح Keyless Entry للسائق بفتح قفل السيارة وتشغيلها، مع بقاء وحدة المفتاح في جيبه.

وبمجرد دخول السيارة، يمكنه أيضًا الضغط على زر لبدء تشغيل المحرك، لكن إذا كان عليك الضغط على زر على مفاتيح سيارتك للدخول إليها، فأنت لست معرضًا لخطر الاختراق والسرقة هذا.