نصائح "سريعة" لمنع سرقة السيارة العاملة دون مفتاح
إذا كانت لديك سيارة تعمل بنظام "الدخول دون مفتاح"، فتأكد من إبقاء مفاتيحك بعيدة عن الأبواب والنوافذ؛ لمنع اللصوص من التقاط الإشارة الصادرة عن المفتاح.
وتسمح تقنية الدخول دون مفتاح Keyless Entry للسائق بفتح قفل السيارة وتشغيلها، مع بقاء وحدة المفتاح في جيبه.
وبمجرد دخول السيارة، يمكنه أيضًا الضغط على زر لبدء تشغيل المحرك، لكن إذا كان عليك الضغط على زر على مفاتيح سيارتك للدخول إليها، فأنت لست معرضًا لخطر الاختراق والسرقة هذا.
إن سرقة السيارة دون مفتاح المعروفة أيضًا باسم Relay Theft/Relay Crime تتم عبر التقاط الإشارة من مفتاح السيارة من قبل شخص يقف خارج منزل الضحية باستخدام جهاز خاص ينقل الإشارة إلى شخص آخر يقف بجانب سيارة الضحية.
ويؤدي ذلك إلى خداع السيارة وجعلها تعتقد أن المفتاح قريب منها، وبالتالي يسمح بفتح الأبواب وبدء التشغيل.
وتحدث سرقة السيارة دون مفتاح عندما يكون اللصوص على بعد أمتار قليلة من مفاتيح سيارتك لالتقاط الإشارة، ويمكن أن تستغرق سرقة السيارة دون مفتاح 20-30 ثانية فقط.
ويتم استخدام نوع معين من المعدات الإلكترونية المتخصصة بالتقاط الإشارة من المفتاح ونقلها إلى جهاز استقبال يمتلكه شخص يقف بجوار السيارة.
ولحماية السيارة المجهزة بتقنية الدخول دون مفتاح، إليك بعض النصائح السريعة:
استخدم أكياس حجب الإشارة: يمكن أن تمنع أكياس حجب الإشارة المعروفة أيضًا بأكياس فاراداي الوصول إلى سيارتك عن طريق منع مفاتيح سيارتك من إرسال الرمز الخاص بها إلى السيارة، إذ إن هذه الأكياس مبطنة بطبقات من المواد المعدنية تحجب الإشارة؛ ما يمنع أي لص من القدرة على التقاط الإشارة لإعادة بثها إلى السيارة لسرقتها.
كذلك يمكنك الاحتفاظ بمفتاح سيارتك في صندوق حديدي لمنع بث الإشارة، وهذه الأكياس رخيصة الثمن أيضًا، إذ يبدأ سعرها من 5 دولارات، كما يمكن استخدامها لحجب إشارات واي فاي وبلوتوث.
إيقاف تشغيل الإشارة اللاسلكية: تسمح بعض السيارات بإيقاف تشغيل الإشارات اللاسلكية الصادرة عن المفتاح، لكن في هذه الحالة ستفقد ميزة الدخول دون مفتاح. ولإيقاف تشغيل الإشارة اللاسلكية، يجب عليك الاطلاع على دليل سيارتك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك القيام بذلك.
استخدم قفل عجلة القيادة أو الإنذار: معظم لصوص السيارات الحديثة مجهزون بأجهزة كمبيوتر محمولة بدلاً من الأدوات اليدوية، لذا فإن الأجهزة الميكانيكية مثل أقفال عجلة القيادة وأجهزة الإنذار يمكن أن تكون رادعًا حقيقيًا.
وإذا لم يكن لديك جهاز إنذار من المصنع، فيمكنك تركيب واحد مع ميزة منع الحركة، لكن تأكد فقط من تركيبه بشكل احترافي.
اركن سيارتك في المرآب: يعد ركن سيارتك في المرآب أمرًا مثاليًا لإيقاف سرقة السيارة التي تعمل دون مفتاح، وهذا يزيد من المسافة بين سيارتك واللصوص المحتملين الذين يحاولون اعتراض وتضخيم الإشارة من مفاتيح سيارتك.
وإذا لم يكن لديك مرآب اركن سيارتك بشكل دفاعي؛ أي بالقرب من الممتلكات الخاصة بك قدر الإمكان.
أمان إضافي: فكر في ترقية أمن منزلك، من خلال تركيب إضاءة خارجية للكشف عن الحركة وكاميرات مراقبة. وإذا كانت سيارتك في الشارع، فتأكد من أنها في منطقة مضاءة جيدًا.
حافظ على سيارتك مرتبة: تأكد من إبقاء الجزء الداخلي من سيارتك خاليًا من الفوضى، وحاول إخفاء أي عناصر كهربائية مثل أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة وغيرها. ولا تنسَ إخفاء أي علامات تشير إلى وجود معدات باهظة الثمن أيضًا في السيارة.
أعد برمجة مفاتيحك: إذا قمت بشراء سيارة مستعملة، فهناك خطر ألا تحصل على جميع مجموعات مفاتيح السيارة، لكن إعادة برمجة مفاتيح سيارتك يمكن أن تمنع المالكين السابقين من الوصول إلى السيارة باستخدام المفاتيح الأخرى.