أطلق أحدث إصدار من روبوت الدردشة الذكي "غروك - Grok"، التابع للملياردير إيلون ماسك، أداة جديدة لتوليد الصور، تفتقر إلى معظم حواجز الأمان التي أصبحت قياسية في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وأدت ميزة Grok الجديدة، التي تقتصر حاليًّا على المشتركين المدفوعين في منصة "إكس"، إلى سيل من الصور الغريبة والمسيئة التي أُنْشِئَت بوساطة الذكاء الاصطناعي لشخصيات سياسية ومشاهير.

وعلق ماسك على الأمر بتدوينة نشرها على "إكس"، قال فيها "Grok هو الذكاء الاصطناعي الأكثر متعة في العالم!".

يذكر أن إيلون ماسك أطلق Grok بوصفه جزءًا من شركته XAI في نوفمبر من العام الماضي، بوصفها منافسًا لروبوتات الدردشة الأكثر شهرة مثل ChatGPT، التي تضم مئات الملايين من المستخدمين.

حواجز حماية فضفاضة

يغرق مشتركو بريميوم على "إكس" منصة التواصل الاجتماعي بصور مزيفة مثيرة للجدل، مستخدمي روبوت الذكاء الاصطناعي Grok لإنشاء هذه الصور.

وتسمح حواجز الحماية الفضفاضة لـ Grok للمستخدمين باختلاق صور مزيفة، رغم أن Grok يقول إنه يتجنب إنشاء صور إباحية أو عنيفة عنفًا مفرطًا، أو بغيضة تروج لأنشطة خطرة.

وفي الساعات الأخيرة، انتشرت صور المغنية تايلور سويفت في الملابس الداخلية، وباراك أوباما يطعن جو بايدن بسكين، وبيل غيتس يتعاطى المخدرات، وتمثيلات لدونالد ترامب وهو يقود طائرة إلى مباني مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى تصوير تايلور سويفت وكامالا هاريس في الملابس الداخلية، وصورة دونالد ترامب مع امرأة حامل تشبه كامالا هاريس.

ويبدو أن Grok لا يرفض أيضًا المطالبات التي تتضمن شخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر، وتفعل معظم برامج إنشاء الصور الأخرى بالذكاء الاصطناعي، فقد أنتج صورًا لميكي ماوس، وهو يحيي أدولف هتلر ودونالد داك.

محاربة المعلومات المضللة

أصبحت أدوات إنشاء الصور وقدرتها على إنتاج معلومات مضللة، بالإضافة إلى المحتوى الذي يمكن استخدامه للتحرش العنصري أو المعادي للنساء، بمنزلة حقل ألغام لشركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تسارع إلى بناء مزيد من المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وواجهت غوغل ومايكروسوفت وOpenAI ردود فعل عنيفة؛ بسبب أدوات إنشاء الصور الخاصة بها، إذ حدثت غوغل مولد الصور بالذكاء الاصطناعي Gemini لجعله دقيقًا تاريخيًّا، بعدما أظهر تحيزات عنصرية.

من جهته كان برنامج Copilot التابع لشركة مايكروسوفت بموقف حرج في وقت سابق من العام الجاري، لإنتاج صور عنيفة وجنسية غير مرغوب فيها للنساء، وصور ربما تكون قد انتهكت قوانين حقوق النشر.

واستُخدمت Microsoft Designer لإنشاء صور عارية مزيفة للمغنية تايلور سويفت اجتاحت الإنترنت.

فضائح وأزمات سياسية

وعلى حين سوق ماسك Grok بعدِّه "ذكاء اصطناعيًّا يبحث عن الحقيقة إلى أقصى الحدود"، ومن شأنه أن يقدم إجابات على القضايا التي رفضت روبوتات الدردشة الأخرى التطرق إليها، واجهت شركته انتقادات بسبب حواجز الحماية الفضفاضة التي يخضع لها Grok.

وارتفعت الأصوات التي تحذر من أن عدم فرض قيود صارمة على التزييف العميق والصوت أو الفيديو أو الصور التي أُنْشِئَت باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي Grok تشكل خطرًا كبيرًا على الناخبين، ليس فقط من خلال حقن محتوى زائف في السباق، ولكن أيضًا من خلال تآكل ثقة الجمهور، الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه أزمات سياسية.