خبرة بدرجة الدكتوراة.. هذه قدرات نموذج GPT-5 الجديد

بعد انتظار طويل، أعلنت شركة OpenAI، المطورة لمنصة ChatGPT، عن إطلاق الإصدار الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها GPT-5، مؤكدة أنه يمتلك خبرة تضاهي مستوى الدكتوراه في العديد من المجالات.

ووصف سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـOpenAI، النموذج الجديد بأنه "أذكى وأسرع وأكثر فائدة" من النماذج السابقة، مشيرًا إلى أن GPT-5 يمثل بداية عصر جديد لتجربة ChatGPT، وأضاف: "أعتقد أن وجود شيء مثل GPT-5 سيكون أمرًا لا يُصدق في أي وقت مضى في تاريخ البشرية".

قدرات الدكتوراه

يأتي الكشف عن GPT-5 في ظل منافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا لتطوير روبوتات دردشة أكثر تقدمًا وذكاءً، ويزعم النموذج الجديد امتلاكه قدرات بمستوى الدكتوراه في مجالات متعددة، أبرزها البرمجة والكتابة.

وفي ذات السياق، كان الملياردير إيلون ماسك قد أطلق مؤخرًا تصريحات مماثلة حول نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به "غروك" (Grok)، المدمج في منصة إكس (X)، حيث أكد أن غروك يتفوق على مستوى الدكتوراه "في كل شيء"، واصفًا إياه بأنه "أذكى روبوت ذكاء اصطناعي في العالم".

أما ألتمان، فشدّد على أن GPT-5 سيعاني من عدد أقل من "الهلوسات" – وهي الظاهرة التي تختلق فيها نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات غير دقيقة – مؤكدًا أن النموذج الجديد سيكون أيضًا أقل خداعًا وأكثر موثوقية.

ويُقدَّم GPT-5 أيضًا كـمساعد مبرمج محترف للمطورين، مما يعكس توجهًا عامًّا في الصناعة، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI وAnthropic – المطورة لنموذج Claude Code – على تقديم أدوات مخصصة لدعم المبرمجين والمطورين.

قدرات GPT-5

سلّطت OpenAI الضوء على مجموعة من المميزات المتقدمة في GPT-5، من بينها القدرة على إنشاء برامج متكاملة، وامتلاك قدرات تفكير أعلى، إلى جانب تقديم إجابات تشرح آلية العمل والمنطق والاستنتاج الكامن خلفها.

وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد أكثر صدقًا، ويزود المستخدمين بإجابات أكثر دقة، ويتميز عموماً بأنه أقرب للطبيعة البشرية في تفاعله.

وفي مقارنة أجراها ألتمان خلال إحاطة إعلامية، قال إن التفاعل مع GPT-3 يُشبه الحديث إلى طالب في المدرسة الثانوية، بينما GPT-4 يُشبه طالبًا جامعيًّا، في حين أن GPT-5 يُقارن بـخبير حاصل على درجة الدكتوراه في كل شيء.

وأشار ألتمان إلى أن GPT-5 يعتمد على ما يسمى بـ"نموذج التفكير المنطقي"، والذي يُمكّنه من التفكير بعمق أكبر عند التعامل مع المشكلات، مما يُعزز من قدرته على تقديم حلول أكثر دقة وفعالية.