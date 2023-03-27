مزارع جديدة لطاقة الرياح بسعة قياسية في 2027

وزاد إجمالي السعة المركبة إلى 907 جيجاوات على مستوى العالم العام الماضي، بزيادة 78 جيجاوات عن عام 2021.

ويمكن أن تتجاوز سعة مزارع الرياح الجديدة هذا العام مستوى تيراوات الذي يشكل علامة فارقة.

وعلى الرغم من أن المجلس يتوقع تركيب مزارع جديدة بسعة 1.2 تيراوات بحلول نهاية العقد، فإن هذا يمثل 68% فقط من السعة اللازمة للمساعدة في الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

ووفقا للتقرير، من المرجح أن تختفي السعة الفائضة في قطاع توليد الطاقة من الرياح بحلول عام 2026 ما لم يحدث استثمار عاجل في سلسلة التوريد والسعة الصناعية وكذلك التدريب والمهارات.