مزارع جديدة لطاقة الرياح بسعة قياسية في 2027
أفاد تقرير للمجلس العالمي لطاقة الرياح اليوم الإثنين بأنه من المتوقع تركيب مزارع جديدة لطاقة الرياح بسعة قياسية تبلغ 680 جيجاوات بحلول عام 2027.
لكن صناع السياسات ذات الصلة بحاجة إلى ضمان ألا تتسبب اختناقات سلاسل التوريد في إبطاء النمو لتجنب عدم الوفاء بالأهداف المناخية.
وقال التقرير إن السياسات مهدت الطريق للنشر السريع لمزارع الرياح البرية والبحرية، إذ يتوقع القطاع تركيب مزارع بسعة 136 جيجاوات سنويا حتى عام 2027.
وزاد إجمالي السعة المركبة إلى 907 جيجاوات على مستوى العالم العام الماضي، بزيادة 78 جيجاوات عن عام 2021.
ويمكن أن تتجاوز سعة مزارع الرياح الجديدة هذا العام مستوى تيراوات الذي يشكل علامة فارقة.
وعلى الرغم من أن المجلس يتوقع تركيب مزارع جديدة بسعة 1.2 تيراوات بحلول نهاية العقد، فإن هذا يمثل 68% فقط من السعة اللازمة للمساعدة في الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن تختفي السعة الفائضة في قطاع توليد الطاقة من الرياح بحلول عام 2026 ما لم يحدث استثمار عاجل في سلسلة التوريد والسعة الصناعية وكذلك التدريب والمهارات.