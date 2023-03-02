السعودية تبني مرصد "منارة العلا" لتمكين قطاع الفضاء والأبحاث
كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء مرصد فضائي في منطقة العلا التاريخية في شمال غرب المملكة، بهدف استقطاب العلماء والسياح على حدٍ سواء لمعلم جديد في الموقع الذي سكنت فيه العديد من الحضارات القديمة.
وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن المرصد الجديد يحمل اسم "منارة العلا"، وسيكون وجهة للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة، كما سيخلق فرصًا وظيفية في مجال العلوم والسياحة.
وأضافت أن المرصد المرتقب سيكون معلمًا جديدًا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بمراقبة النجوم وللتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة عبر عروض تقام في المكان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن إنشاء مرصد "منارة العلا" سيكون عبر اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عبدالله بن عامر السواحة.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء، إن المرصد الجديد سيُمكّن قطاع الفضاء المحلي من تحقيق السعي إلى الاكتشاف العلمي عبر توفير البنى التحتية اللازمة للموارد البشرية والأبحاث.
وتسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" للاستثمار في تقنيات اقتصاديات المستقبل عبر مرصد "منارة العلا"، والاستفادة من التقنيات المستقبلية التي يوفرها؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المحتوى المحلي في قطاع الفضاء.
وستوظف "كاكست" مشاريعها البحثية والابتكارية في مجال الفضاء؛ لإبراز قدرات المملكة في قطاع الفضاء وريادتها على المستوى الإقليمي.
كما ستقوم المدينة بدعوة المجتمع العلمي محليًا ودوليًا لمشروع "منارة العلا"، للاطلاع على جهود المملكة العلمية والبحثية في قطاع الفضاء.