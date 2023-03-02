السعودية تبني مرصد "منارة العلا" لتمكين قطاع الفضاء والأبحاث

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء مرصد فضائي في منطقة العلا التاريخية في شمال غرب المملكة، بهدف استقطاب العلماء والسياح على حدٍ سواء لمعلم جديد في الموقع الذي سكنت فيه العديد من الحضارات القديمة.

وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن المرصد الجديد يحمل اسم "منارة العلا"، وسيكون وجهة للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة، كما سيخلق فرصًا وظيفية في مجال العلوم والسياحة.

وأضافت أن المرصد المرتقب سيكون معلمًا جديدًا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بمراقبة النجوم وللتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة عبر عروض تقام في المكان.