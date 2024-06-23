فشلت في حماية الأطفال.. "ميتا" تواجه مصيرا محفوفا بالمخاطر

فشلت شركة "ميتا" في حماية الأطفال على منصاتها، ومن المتوقع أن تفصل المحاكم الأمريكية خلال الأيام المقبلة، النزاع بعد استلامها العديد من الدعاوى القضائية، بسبب حث خوارزمياتها على "الاستخدام القهري" والمحتوى الجنسي والمضايقات.

وعلى الرغم من اعتراض "ميتا" على الدعاوى وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلا أن مدعين عامين في أمريكا يرون أن مارك زوكربيرغ قاد شركته لزيادة مشاركة المستخدمين على حساب رعاية الأطفال.

مشروع القانون

وأجرت الصحيفة تحليلا لملفات قضايا ضد "ميتا"، بما فيها 1400 صفحة من وثائق ومراسلات داخلية قدمتها ولاية تينيسي، جميعها ترتبط بترويج الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ ومسؤولين آخرين في الشركة بأن هذه الشبكات آمنة للاستخدام من قبل المراهقين والأطفال.

وبينت الصحيفة أن العديد من التحذيرات والدعاوى قُدمت لضبط مسألة حماية الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما قد يحفز الكونغرس الأمريكي على تمرير قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

ويلزم مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي على "إيقاف تشغيل مميزات للقاصرين"، وتمنع إغراق أجهزتهم بإشعارات المنصات التي تؤدي إلى سلوكيات "شبيهة بالإدمان".