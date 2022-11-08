أهم اكتشافات القرن.. العثور على نفق قد يقود لقبر كليوباترا بمصر

اكتشف باحثون نفقا محفورا عبر طبقات من الصخور تحت معبد "تابوزيريس ماجنا" القديم في مصر، أو "قبر أوزوريس العظيم"، والذي قد يؤدي إلى المقبرة المفقودة منذ فترة طويلة لفرعون مصر الأخير، كليوباترا.

ويمتد النفق، الذي يوصف بأنه "معجزة هندسية، لأكثر من 4800 قدم، ويبلغ ارتفاعه حوالي 6 أقدام، ويقال إنه يشبه نفق "يوبالينوس" في جزيرة "ساموس" اليونانية، الذي يحظى بالاحترام باعتباره أحد أهم الإنجازات الهندسية في العالم الكلاسيكي.