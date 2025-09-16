ابتكار يهدد بطاقات microSD.. تعرف إلى أصغر قرص SSD في العالم

في خطوة قد تُحدث تحوّلًا كبيرًا في سوق وسائط التخزين المحمولة، كشفت شركة Biwin الصينية، المتخصصة في حلول التخزين، عن قرص صلب مصغر Mini SSD بحجم أقل من قطعة نقدية صغيرة، لكنه يتمتع بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، ما يجعله مرشحًا ليكون بديلاً مستقبليًا لبطاقات microSD.

تفوق تقني لافت

يأتي Mini SSD بأبعاد 15 ملم × 17 ملم وبسماكة لا تتجاوز 1.4 ملم، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية.

من حيث الأداء، يوفر القرص سرعات قراءة وكتابة متتالية تصل إلى 3700 ميغابايت في الثانية، وهي سرعات تضاهي بطاقات SD Express المتقدمة، متفوقًا بوضوح على بطاقات microSD التقليدية.

ويمتاز التصميم بسهولة الاستخدام، إذ يعتمد آلية شبيهة بدرج شريحة الاتصال SIM، يمكن إخراجه باستخدام دبوس صغير للتبديل أو الترقية. كما أنه يتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويقاوم السقوط من ارتفاع يصل إلى 3 أمتار، مما يجعله خيارًا عمليًا للأجهزة المحمولة التي تعمل في بيئات قاسية.

تحديات معيارية

رغم التفوق التقني الواضح، لا تزال أكبر التحديات أمام Mini SSD تكمن في توحيد المعايير. فعندما أطلقت SanDisk أول بطاقة microSD عام 2005، سارعت إلى تقديمها لـ جمعية البطاقات الرقمية العالمية (SD Association)، ما أتاح تصنيع بطاقات متوافقة من قبل العديد من الشركات، وسهّل انتشارها عالميًا.

أما اليوم، فتواجه Biwin التحدي ذاته؛ إذ إن عدم تقديم Mini SSD إلى الهيئات المعيارية مثل جمعية البطاقات الرقمية قد يجعل منه ابتكارًا محدود الانتشار، رغم إمكانياته الواعدة. في المقابل، فإن تبنّي هذه الهيئات له قد يدفع الشركات الكبرى إلى اعتماده بديلًا مستقبليًا لبطاقات microSD.

مصير غير محسوم

مع بروز Mini SSD كأحد أكثر الابتكارات تطورًا في مجال التخزين القابل للإزالة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح Biwin في تحويل هذا الابتكار إلى معيار عالمي جديد يحل محل microSD، أم سيظل منتجًا مبتكرًا محصورًا في نطاق محدود؟

الإجابة ستتوقف على ما إذا كانت الشركة ستنجح في كسب تأييد الجهات التنظيمية العالمية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تطور تقنيات التخزين المصغر.