"ميتا" تُراجع أنظمة الذكاء الاصطناعي لحماية المراهقين

تتجه شركة "ميتا" نحو مراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، من أجل إضافة ضوابط جديدة ترمي لحماية المراهقين من الانخراط في محادثات غير آمنة مع روبوتات الدردشة.

وقالت الشركة إنها ستفرض "حواجز حماية إضافية" لمنع المراهقين من مناقشة موضوعات حساسة، مثل إيذاء النفس واضطرابات الأكل والانتحار، مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنها ستعمل على منع المراهقين، عبر الضوابط الجديدة، من الوصول إلى بعض الشخصيات، التي يصنعها المستخدمون داخل المنصة، لإجراء محادثات غير ملائمة.

وتأتي خطوة "ميتا" بعد ورود تقارير حول طبيعة تفاعلات "روبوتات ميتا" مع المستخدمين من فئة المراهقين، وهو أمر أثار جدلًا واسعًا، وفق ما ذكرت "البوابة التقنية".

وكشف تقرير لوكالة "رويترز"، مؤخرًا أن إحدى الوثائق الداخلية للشركة سمحت للروبوتات بخوض "محادثات حسية" مع مستخدمين قُصّر، قبل أن تصحح "ميتا" الأمر، وتصفه بأنه خطأ يتعارض مع سياساتها.

وأكدت الشركة أنها "بنت آليات حماية للمراهقين منذ البداية، وأنها تعمل على تعزيزها باستمرار مع تطور تقنياتها، مبينة أن الأنظمة الجديدة ستدرب الروبوتات على عدم التفاعل مع المراهقين حول هذه المواضيع، والاكتفاء بتوجيههم نحو مصادر دعم متخصصة.

وستبدأ التحديثات بالظهور تدريجيًّا خلال الأسابيع المقبلة، وستشمل كافة المراهقين المستخدمين لخدمات "ميتا" في الدول الناطقة بالإنجليزية، بحسب الشركة.