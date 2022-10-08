ابتكار قارب يغوص تحت الماء لمدة 4 أيام

كشفت شركة "يو بوت وركس" في نيذرلاندز لبناء الروبوتات، عن تصميمها الجديد ليخت غواص بطول 37.5 متر، يحمل اسم "ناوتيلوس" في معرض "موناكو" لعرض القوارب 2022، ويستطيع الغوص تحت الماء لمدة 4 أيام كاملة.

وتمتاز حجرة القارب بجميع وسائل الراحة في القوارب الفائقة، مع التجهيزات الكاملة في الغواصات المائية؛ وفقا لموقع إنسبتيف مايند.

ويعتمد القارب على نظام دفع هجين، يعمل بوساطة الوقود الأحفوري والكهرباء، يسمح بعبور المحيط بسرعة تصل إلى 9 عقد، ما يكافئ حوالي 17 كيلومترا في الساعة.

وصُمم القارب ليستطيع البقاء تحت الماء لمدة 4 أيام، أو 6 ساعات عند التحرك بسرعة 4 عقد، والغوص حتى عمق 200 متر تحت سطح الماء.

ويستطيع القارب الهجين أن يحمل 10 مسافرين و7 من أعضاء طاقم الإبحار، ويزن 1250 طنا، ويصل مدى عبوره للبحر إلى حوالي 6 آلاف كيلومتر.