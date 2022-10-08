ابتكار قارب يغوص تحت الماء لمدة 4 أيام
كشفت شركة "يو بوت وركس" في نيذرلاندز لبناء الروبوتات، عن تصميمها الجديد ليخت غواص بطول 37.5 متر، يحمل اسم "ناوتيلوس" في معرض "موناكو" لعرض القوارب 2022، ويستطيع الغوص تحت الماء لمدة 4 أيام كاملة.
وتمتاز حجرة القارب بجميع وسائل الراحة في القوارب الفائقة، مع التجهيزات الكاملة في الغواصات المائية؛ وفقا لموقع إنسبتيف مايند.
ويعتمد القارب على نظام دفع هجين، يعمل بوساطة الوقود الأحفوري والكهرباء، يسمح بعبور المحيط بسرعة تصل إلى 9 عقد، ما يكافئ حوالي 17 كيلومترا في الساعة.
وصُمم القارب ليستطيع البقاء تحت الماء لمدة 4 أيام، أو 6 ساعات عند التحرك بسرعة 4 عقد، والغوص حتى عمق 200 متر تحت سطح الماء.
ويستطيع القارب الهجين أن يحمل 10 مسافرين و7 من أعضاء طاقم الإبحار، ويزن 1250 طنا، ويصل مدى عبوره للبحر إلى حوالي 6 آلاف كيلومتر.
وتبلغ المساحة الداخلية للقارب 50 مترا مربعا مجهزة للجلوس وتناول الطعام، ولها 4 نوافذ مدورة بأقطار تصل إلى 4 أمتار، تمكن الركاب من رؤية العالم المائي عند غوص القارب.
ويحتوي القارب على مطبخ مجهز بالكامل، وغرفة نوم رئيسة و4 غرف نوم فرعية، و6 غرف لأعضاء الطاقم. ويوفر عند سيره على سطح المياه مساحة خارجية مجهزة بحوض للسباحة وطاولة للطعام.
ويتضمن القارب عبّارة صغيرة كهربائية مقاومة للضغط وملحقة بجسم القارب، تمكن 5 غواصين من ركوبها تحت الماء لإيصالهم إلى المكان المطلوب.
ويمكن ركن القارب في أي مرفأ يوفر مسافة 6.5 مترا لمقدمته، ويبلغ ثمنه حوالي 25 مليون دولار، وتستغرق الشركة 30 شهرا بعد طلب العميل صناعة قارب له.
وقال مؤسس ومدير الشركة بيرت هاوتمان: "في حال أصبح الإبحار على السطح صعبا، يستطيع الغوص ومتابعة رحلته براحة وأمان، وقد يغير من سوق القوارب إلى الأبد".
وظهرت ابتكارات عديدة سابقا للدمج بين القوارب والغوص، من خلال بناء قوارب زجاجية من الأسفل، فضلا عن غواصات مخصصة لإيصال الغواصين إلى أعماق البحار بغرض اكتشاف وتوثيق الحياة المائية.