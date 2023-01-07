تطوير خلايا ميكروبية تشغل كاميرات استكشاف الأمعاء

وتوفر هذه التقنية بديلاً أكثر أمانا وفاعلية للبطاريات التقليدية (خلايا الوقود التقليدية التي تزود الكاميرات بالكهرباء) التي يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة إذا بدأت في التسريب أو تضررت في الجسم.

وتتمثل الميزة الرئيسية للتقنية الجديدة في تشغيل وإطالة مدى عمل الكاميرات الدقيقة القابلة للهضم (تشبه حبوب منع الحمل) التي تستخدم للكشف عن المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي وتحديدا الأمعاء الدقيقة.

وتحتوي خلية الوقود الميكروبية على بكتيريا وجراثيم تتغذى على المواد العضوية وتنتج الكهرباء خلال تلك العملية.