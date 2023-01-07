تطوير خلايا ميكروبية تشغل كاميرات استكشاف الأمعاء
تمكن باحثون من جامعة بينغهامتون الأمريكية من تطوير تقنية ثورية تتمثل في خلايا وقود ميكروبية (متناهية الصغر)، من شأنها أن تفتح الباب أمام اكتشاف ورصد العديد من الأمراض في مناطق يصعب الوصول إليها في الجهاز الهضمي.
وتوفر هذه التقنية بديلاً أكثر أمانا وفاعلية للبطاريات التقليدية (خلايا الوقود التقليدية التي تزود الكاميرات بالكهرباء) التي يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة إذا بدأت في التسريب أو تضررت في الجسم.
وتتمثل الميزة الرئيسية للتقنية الجديدة في تشغيل وإطالة مدى عمل الكاميرات الدقيقة القابلة للهضم (تشبه حبوب منع الحمل) التي تستخدم للكشف عن المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي وتحديدا الأمعاء الدقيقة.
وتحتوي خلية الوقود الميكروبية على بكتيريا وجراثيم تتغذى على المواد العضوية وتنتج الكهرباء خلال تلك العملية.
وفي الابتكار الجديد تكون البكتيريا خاملة ومحاطة بحوصلة أو غشاء لا يجعلها تنشط إلا عندما تقابل سوائل معوية غنية بالمغذيات.
كما يسمح الغشاء المذكور الحساس لدرجة الحموضة فقط لخلية الوقود الخاملة في التحول إلى النشاط عندما تصل إلى الرقم الهيدروجيني المحايد للأمعاء الدقيقة.
ويمكن الاستفادة من هذه التقنية أيضا في مراقبة الأمعاء، عبر إمدادها بالطاقة للكاميرات القابلة للهضم التي تكون أشبه بحبوب منع الحمل، والتي بمجرد ابتلاعها تمر عبر الجهاز الهضمي وتوفر صورا مهمة للمناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي هذا الصدد، قال شون تشوي، أحد المطورين لخلايا الوقود الميكروبية الجديدة: "هناك بعض المناطق في الأمعاء الدقيقة لا يمكن الوصول إليها، ولهذا السبب تم تطوير كاميرات قابلة للهضم لحل هذه المشكلة".
وأضاف أن هذه الكاميرات "يمكنها القيام بالعديد من المهام، مثل التصوير والاستشعار الجسدي، وحتى توصيل الأدوية، لكن تتمثل المشكلة الرئيسية في البطاريات التقليدية التي تعتمد عليها ذات النطاق المحدود والتي لا يمكن أن تعمل على المدى الطويل"،
وتابع: "في هذا النموذج الجديد، يدخل السائل المعوي الغني بالمغذيات إلى البطارية الحيوية، ثم تبدأ البكتيريا الموجودة داخلها في التغذي عليه، ما ينتج عنه كميات صغيرة من الكهرباء في هذه العملية".