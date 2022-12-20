موجة غامضة تصدع غلاف الأرض المغناطيسي الحامي من الإشعاع

انطلقت موجة صادمة باتجاه الأرض الليلة الماضية أدت إلى تشقق غلافها المغناطيسي، الذي يحمي الكوكب من الإشعاع الضار.

ويعتقد علماء الفلك أن الموجة الصادمة التي لم يعرف أصلها، جاءت من طرد غاز نشط للغاية ومغناطيسي وشديد السخونة ينطلق من الشمس، يُعرف أيضًا باسم طرد الكتلة الإكليلية (CME).

وربما تم إطلاق الموجة من البقع الشمسية AR3165، التي أطلقت ما لا يقل عن 8 توهجات شمسية في الفضاء في 14 ديسمبر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي فوق المحيط الأطلسي.

ولوحظت البقعة الشمسية تتصاعد في 14 ديسمبر ثم أطلقت انفجارًا من فئة M6 ضرب الأرض، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تصنف التوهجات الشمسية من الفئة M على أنها متوسطة الحجم. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب هذه الأحداث في انقطاع التيار الكهربائي عن الراديو لفترة وجيزة، وقد حدث ذلك الأسبوع الماضي فوق المحيط الأطلسي.

والتقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة "ناسا"، وهو مسبار يدرس شمس الأرض، الانفجارات من البقعة الشمسية، وهي منطقة مظلمة أكثر برودة من أجزاء أخرى من السطح، والتي أطلقت تيارات من البلازما، واحدة تلو الأخرى.