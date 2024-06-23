هل تنجح شركات صناعة الكاميرات بتطوير تقنية لتمييز الصور المزيفة؟

تعمل شركات عدة متخصصة بصناعة الكاميرات على تطوير تقنية جديدة من شأنها التحقق من صحة الصور الموجودة على كاميراتها، مما يساعد على تمييزها عن تلك المزيفة المتطورة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

تقنية التوقيع الرقمي

وتقوم شركات صناعة الكاميرات مثل نيكون وكانون وسوني، على إضافة تقنية التوقيع الرقمي داخل الكاميرا للتحقق من صحة الصور، حيث ستشتمل الكاميرا على تقنية تحديد بيانات اعتماد المحتوى، مما يجعل الصورة تحتوي على بيانات وصفية تفصيلية عند التقاطها، تعمل كختم تحقق من صحة الصورة.

من جهتها، قامت شركة سوني، في وقت سابق من هذا العام، بتضمين تقنية التوقيع الرقمي القائمة على الآلة عند التقاط صورة ما، لتسهيل الكشف عن التزييف.

أزمة وجودية

وتسبب استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد بخداع الناس من خلال إنشاء صور مزيفة، وأدى إلى أزمة وجودية لصانعي الكاميرات.

وتتخذ شركات التكنولوجيا ووكالات الصور والمؤسسات الإخبارية خطوات لمعالجة المشكلة وتحاول وضع معايير لمصدر المحتوى وملكيته.