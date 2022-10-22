أين وصلت البشرية في التصدي لمخلفات الركام الفضائي؟

بدأ الوعي العالمي بشأن مخاطر مخلفات الركام الفضائي في مدار كوكب الأرض بالنضوج مؤخرًا، رغم التحديات الكبيرة التي تبرز في التصدي لهذه المشكلة.

وكانت الولايات المتحدة أطلقت حديثًا، إجراءات قانونية للحد من كمية النفايات الفضائية، وتقليص سحابة الحطام الهائلة حول الأرض، عقب أكثر من 6 عقود من سباق الفضاء المحموم وإطلاق الصواريخ والبعثات الكوكبية ونشاط الأقمار الصناعية المتنامي.

ويتمثل الإجراء الرئيس في فرض التخلص من مخلفات الأقمار الاصطناعية الجديدة بعد إتمام مهماتها، بإحراقها في الغلاف الجوي للأرض.

خطر

وتُصنَّف المخلفات الفضائية كمشكلة كبيرة قد تعرض رحلات السفر إلى الفضاء للخطر، إذا لم تُحَل بالطريقة الصحيحة.

وبدا جليًا خلال العقد الأخير، تلهف البشر للوصول إلى المريخ وما بعده، إذ تخطط المنظمات الخاصة والممولة حكوميًا، لتكثيف رحلاتنا إلى الفضاء، وبناء موائل صالحة للعيش خلال العقود القليلة المقبلة.

لكن ذلك يرتبط بقدرة الإنسان على الخروج من الكوكب بأمان وسلاسة، لكنه حلم يبقى محفوفًا بالمخاطر، بسبب تراكم المخلفات الفضائية الطافية حول الأرض، وتهديدها لحياة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

ولا تقتصر النفايات الفضائية على القطع الكبيرة، فكوكبنا محاط بقطع ركام تدور بسرعة تصل إلى نحو 28163.52 كيلومتر في الساعة؛ أي أسرع من الرصاصة بنحو 10 مرات.

ويصل تعدادها إلى 128 مليون قطعة يتراوح حجمها بين ميليمتر واحد وسنتيمتر واحد، و900 ألف قطعة حجمها بين سنتيمتر واحد و10 سنتيمترات، فضلًا عن 34 ألف قطعة أكبر من 10 سنتيمترات؛ وفقًا لتقديرات وكالة الفضاء الأوروبية.

وسبق أن أشار جاك بيكون، العالمِ في الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إلى أن اصطدام قطعة ألمنيوم وقطعة من الحطام الفضائي حجمها نحو 10 سنتيمترات، يكافئ تفجير 7 كيلوجرامات من الديناميت، وليس من السهل معالجة المشكلة.

وتنبع خطورة المخلفات الفضائية، من قدرتها على قطع الكابلات، أو إتلاف نوافذ سفن الفضاء، وقد تتسبب بمصرع أو إصابة رواد الفضاء.

أجسام غريبة

تحتوي بقايا المخلفات الفضائية على أجهزة اتصالات وأقمار اصطناعية معطلة وقطع صاروخية محترقة وأدوات مفقودة وجزيئات ناتجة عن الانفجارات والاصطدامات.

قد نصادف أيضًا، قطعًا صغيرة من الطلاء تُقدَّر أعدادها بالملايين، وأجزاء من مركبات الإطلاق، وسوائل متصلبة لمحركات الصواريخ، والأغرب من ذلك وجود قفازات طافية، وعلب أمونيا، ومخلفات التبول، فضلًا عن رماد جين رودنبيري، منتج سلسلة حروب النجوم.

تتبع الركام

يراقب مكتب برنامج المخلفات المدارية التابع لناسا، المخلفات الفضائية، بتعاون مع حكومات عدة، ومؤسسات خاصة، للوصول إلى فهم أفضل عنها وإحصائها وأرشفتها باستخدام مجموعة كبيرة من التلسكوبات حول العالم، ومتابعة القطع الصغيرة التي تقل عن سنتيمتر واحد باستخدام الرادارات الأرضية.

آفاق التصدي للمعضلة

قد يستغرق الأمر لجعل عمليات الإطلاق خالية من المخلفات، عقودًا قبل أن نحقق أي تقدم قابل للتطبيق.

وحتى لو توقفنا عن إطلاق الأجسام في الفضاء، لن تتحسن الأمور إذ ستستمر تلك المخلفات بالاصطدام ببعضها، ما يضاعف المشكلة.

وسبق أن أشار مكتب برنامج المخلفات المدارية، في محاكاة حاسوبية، إلى أن المخلفات الحالية ستزداد من ضعفين إلى 20 ضعفًا خلال قرنين، ما يوجب تحركًا عالميًا لتطويق المشكلة.

حلول مستقبلية

اقترحت "ناسا" وعدد من المنظمات حول العالم، سلسلة حلول تخفف مشكلة المخلفات الفضائية؛ أبرزها تصميم مهندسين من جامعة "تكساس إي أند إم" لفكرة بسيطة ومنخفضة التكلفة؛ سموها مقلاع الفضاء (أو مكنسة الفضاء)، ومهمته التقاط الأجسام ونقلها نحو غلافنا الجوي، واستخدام ذلك الزخم للانطلاق نحو مجموعة حطام أخرى، موفرًا الوقود.

سحب المخلفات

وطورت شركة "رايثون بي بي إن" للتقنية، بتمويل من "ناسا" نظاما لإزالة المخلفات الفضائية، مهمته نفث الهواء إلى مدار أخفض وأن يضعه في مدار المخلفات الفضائية، ما يزيد قوة سحب المخلفات، فتخرج من المدار.

وطور باحثون أيضًا، فكرة الاصطياد الفضائي بهدف التقاط المخلفات الفضائية في مدار قطبي على ارتفاع من 800 إلى 1000 كيلومتر.

وهناك وسائل مختلفة لالتقاط النفايات الفضائية؛ منها الحراب والمغانط والشبكات الضخمة والأذرع الروبوتية.

وصمم باحثون كذلك، فكرة قائمة على استخدام شراع على شكل مكعب بقوة سحب تدفع مخلفات الفضاء إلى المدارات السفلية.

موارد خامات ثمينة

وكثير من المخلفات الفضائية مصنوعة من خامات ثمينة، تستخدم في صناعة الصواريخ والأقمار الاصطناعية، ومن المهم إطلاق مشاريع لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ولكن العملية تصطدم بجهود كبيرة وابتكارات رائدة.

وسبق أن اقترح علماء ومهندسون من قسم الأفكار والابتكارات المتقدمة في "ناسا" إطلاق برنامج يستخدم مركبة فضائية أقل سمكًا من الشعرة، وبوسعها الالتفاف حول المخلفات الفضائية كالشبكة.

إذابة الحطام

اقترح علماء استخدام أشعة الليزر لتفتيت المخلفات الفضائية، في حين تمول وكالة الفضاء الأوروبية، بعثة "كلير سبيس1" أول بعثة خاصة بتنظيف المخلفات الفضائية، بتكلفة تبلغ نحو 133 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة الوكالة في العام 2025، حين يطلِق فريق تابع لشركة "كلير سبيس" السويسرية الناشئة، مركبة روبوتية إلى الفضاء، فيقبض الروبوت الفضائي بأذرعه الأربعة على قطعة وزنها 100 كغم، خلفها صاروخ حامل تابع للوكالة الأوربية، فيسحبها إلى الأرض، ليحترق هو وهي في الغلاف الجوي.

صيد

صمم باحثون أول مركبة فضائية لالتقاط الركام الفضائي، سموها "ريموف ديبرس" وتعتمد على رمح وشبكة ونظام ملاحة بصري وشراع.

وتقوم فكرتها على إطلاق شبكة ضخمة لالتقاط الركام، أو من خلال تصويب رمح لاصطياد النفايات.

والمركبة في طور الاختبار بعد أن شُحِنت إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ شركة "سبيس إكس فالكون 9".