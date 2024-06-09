لهذا السبب.. "واتساب" قد يزعج محبي الخصوصية

يعتزم تطبيق "واتساب" طرح تحديث جديد، لكنه هذه المرة، قد يزعج الكثير من المستخدمين، خصوصا محبي الخصوصية، حيث سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا نشطين "قبل قليل".

وحسبما أفاد موقع "WABetaInfo" سيكشف التحديث من كان "متصل مؤخرا"، بين قائمة الأشخاص المتاحين على "واتساب" لكل مستخدم، لكنه قد يمثل مشكلة لمحبي الخصوصية، وأولئك الذين يفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.

كما ذكر موقع "ميترو"، أن الهدف من التحديث هو تشجيع المستخدمين على بدء محادثات جديدة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل، من خلال إظهار المستخدمين النشطين.