لهذا السبب.. "واتساب" قد يزعج محبي الخصوصية
يعتزم تطبيق "واتساب" طرح تحديث جديد، لكنه هذه المرة، قد يزعج الكثير من المستخدمين، خصوصا محبي الخصوصية، حيث سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا نشطين "قبل قليل".
وحسبما أفاد موقع "WABetaInfo" سيكشف التحديث من كان "متصل مؤخرا"، بين قائمة الأشخاص المتاحين على "واتساب" لكل مستخدم، لكنه قد يمثل مشكلة لمحبي الخصوصية، وأولئك الذين يفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.
كما ذكر موقع "ميترو"، أن الهدف من التحديث هو تشجيع المستخدمين على بدء محادثات جديدة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل، من خلال إظهار المستخدمين النشطين.
ومن خلال التحديث، ستظهر قائمة من كان متصلا بالتطبيق مؤخرا، من بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدمين، فيما ذكر الموقع أنه سيتم طرح التحديث الجديد من "واتساب" في الأسابيع المقبلة.
وبالرغم من ذلك، فإن التحديث "اختياري"، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة، حيث قال موقع "WABetaInfo" إن التحديث سيظهر من كان نشطا مؤخرا على التطبيق "بشكل عام"، ولن يكون دقيقا بتحديد من "متصل الآن".