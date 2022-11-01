نجاح تحليق أضخم طائرة في العالم حاملة طائرة أسرع من الصوت‎‎

لأول مرة، نجحت طائرة "روك" Roc العملاقة التي توصف بأنها الأضخم في العالم، في التحليق حاملة بين جناحيها العملاقين نموذجا أوليا لطائرة Talon التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وبحسب شركة "ستراتولونش" Stratolaunch مالكة الطائرة Roc، أقلعت أكبر طائرة في العالم، وذلك راجع لطول جناحيها البالغ 383 قدمًا، من ميناء موهافي الجوي والفضائي في كاليفورنيا، وحلقت في السماء فوق صحراء موهافي.

وتم تثبيت Talon-A (TA-0) بقوة في جسر وسط أجنحة الطائرة العملاقة، وهي طائرة اختبار قابلة لإعادة الاستخدام طولها (28 قدمًا) 8.5 متر، يمكنها الطيران مع حمولات بسرعة تفوق سرعة الصوت لأكثر من 5 أضعاف.