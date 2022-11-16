تدشين أول منصة ذكاء اصطناعي للتنبؤ السريع بالأمراض التنفسية الحادة

طورت شركة سيم (SIME) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي السريري، تقنية يمكن من خلالها تحديد المواليد المحتمل إصابتهم بمتلازمة الضائقة التنفسية من قبل ولادتهم؛ ما يسهل عملية علاجهم في أول ساعة من قدومهم للحياة.

واشتق اسم التقنية (RDS Predict)، من اسم المتلازمة التي تسمى اختصارا بـ (RDS)، والتي تكون السبب الرئيس للإصابة بالأمراض وحالات الوفاة في الأطفال الخدج.

ومن خلال التنبؤ بمتلازمة الضائقة التنفسية، سيتمكن أطباء الأطفال في تخصص حديثي الولادة من تقديم العلاج المبكر والوقائي المستهدف خلال الساعة الأولى من ولادة المصابين ما يساعد في إنقاذ حياتهم.

وستكون تقنية (RDS Predict) من بين تطبيقات عديدة ستطلقها الشركة على منصتها SIME) Diagnostics)، والتي تعد أول منصة ذكاء اصطناعي سريري في العالم للتنبؤ السريع بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وحصلت المنصة أخيرًا على اعتماد "سي.إيه.أي.في.دي" (CE-IVD) وهو شهادة مخصصة للأجهزة الطبية للتشخيص المخبري، وتعني أن الجهاز أو المنتج يلبي جميع توجيهات الأجهزة الطبية الأوروبية ويمكن تداولها داخل السوق الأوروبية.

وصممت الشركة منصة (SIME Diagnostics) للاستخدام من قبل الأطباء، إذ تقيس المنصة العينات التي تم جمعها بشكل روتيني في أقل من 15 دقيقة.

وبعد ذلك يتم تحليل الآلاف من نقاط البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة المنصة التي تعتمد على خوارزميات النظام الأساسي لتقديم نتائج فورية في المواقف الحرجة في الحياة عندما تكون كل ثانية مهمة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بوفل فيردر، إن الحصول على اعتماد "سي.إيه.أي.في.دي"، يعتبر بمثابة علامة فارقة، لأن تلك الخطوة توضح مدى فاعلية وسلامة المنصة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع رعاية الجهاز التنفسي الحادة، فضلاً عن تسهيل اعتماد منصة الذكاء الاصطناعي السريرية الخاصة بنا في السوق الأوروبية.

وعلى الرغم من التحقق من صحة كل من "SIME Diagnostics"، و"RDS Predict" في العديد من التجارب السريرية التي تمت مراجعتها من قِبل النظراء، إلا أن هذا سيكون أول منتج تجريبي للشركة في بيئة واقعية.

وأضاف "هذه التجربة (RDS Predict)، التي سيقودها قادة الرأي الرئيسون لحديثي الولادة، ستعمل على التحقق من صحة إمكانات إنقاذ الأرواح مع توليد الآلاف من مجموعات البيانات الجديدة.

وذكر أنه "سيتم استخدام هذه البيانات لتسريع تطوير التطبيقات الجديدة في خط تصنيع منتجات الشركة".