هل ينفد شحن بطارية الآيفون بسرعة؟.. إليك الحل

ربما واجهت هذه المشكلة مع هاتف آيفون من قبل. تشحن هاتفك بالكامل، ثم بعد بضع ساعات من الاستخدام العادي، تنفد بطاريته بشكل كبير.

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هذا النوع من استنزاف البطارية مشكلة شائعة جدًا في هواتف آيفون، خاصة لمن يملكون هواتف قديمة.

ولكن، هناك أخبار سارة تلوح في الأفق؛ فعندما ستطلق أبل نظام iOS 26 هذا الخريف، ستقدم طريقة جديدة لإدارة استنزاف البطارية على هاتف آيفون.

ميزة جديدة

مع نظام iOS 26، تجري أبل تحديثًا شاملاً لقسم البطارية في تطبيق إعدادات جهاز آيفون. وحتى الآن، كان هذا القسم هو المكان الذي يمكنك من خلاله عرض معلومات مثل حالة بطارية جهاز آيفون، وتعيين حدود الشحن، ومعرفة استهلاك البطارية في تطبيقات معينة.

ومع أن هذا لم يتغيّر، يقدم نظام iOS 26 تصميمًا جديدًا تمامًا لقسم البطارية، يحسن من أدائه ويضفي عليه مظهرًا جديدًا، بالإضافة إلى تقديم ميزة جديدة.

سيشير قسم البطارية الآن إلى ما إذا كنت تستخدم بطارية جهاز آيفون أكثر من المعتاد خلال وقت محدد من اليوم. وفي هذه الحالة، سيظهر رسم الاستخدام اليومي مميزًا باللون البرتقالي.

بالإضافة إلى ذلك، ستظهر علامة تعجب برتقالية بجوار التطبيق أو التطبيقات المسؤولة عن استنزاف بطارية جهاز آيفون بشكل أسرع من المعتاد. ويمكنك بعد ذلك النقر على التطبيق للاطلاع على معلومات الاستخدام التفصيلية، سواء على الشاشة أو خارجها عند تشغيله في الخلفية.

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وإذا كان هناك تطبيق يفرط في استخدام البطارية، يمكنك إغلاقه قسريًا. في النهاية، هذه ترقية بسيطة ولكنها مهمة لقسم البطارية، وستكون متاحة لجميع أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 26.

الطاقة التكيفية

سيُقدم iOS 26 أيضًا ميزة رائعة أخرى لتوفير عمر البطارية تسمى الطاقة التكيفية، ولكنها ستكون مدعومة فقط على أجهزة آيفون الأحدث.

والطاقة التكيفية هي وضع طاقة جديد يهدف إلى إطالة عمر بطارية جهاز آيفون الخاص بك خلال الأيام التي تستخدمه فيها أكثر من المعتاد.

وبحسب أبل، عندما يكون استهلاك البطارية أعلى من المعتاد، يمكن لجهاز آيفون إجراء تعديلات طفيفة على الأداء لإطالة عمر البطارية، بما في ذلك خفض سطوع الشاشة قليلاً أو السماح لبعض الأنشطة باستغراق وقت أطول قليلاً، كما قد يتم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة عند 20%.

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وتهدف ميزة الطاقة التكيفية إلى إطالة عمر بطارية جهاز آيفون خلال أيام الاستخدام الكثيف.

يذكر أنه عند تفعيل ميزة الطاقة التكيفية، فإنها تقوم بتسخير ذكاء أبل لإيجاد طرق مبتكرة لإطالة عمر بطارية جهاز آيفون بما يتجاوز سعتها الطبيعية.

هذا يعني أنك ستحتاج إلى جهاز آيفون يدعم ذكاء أبل، يشمل أي طراز من آيفون 16، أو آيفون 15 برو وبرو ماكس، أو أي طراز قادم من آيفون 17.