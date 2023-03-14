"أعجوبة هندسية".. سفينة أبحاث بتصميم فريد كأنها تغرق‎‎

لفتت سفينة الأبحاث المحيطية العملاقة "R / P FLIP"، التي توصف بـ "الأعجوبة الهندسية"، الأنظار لكونها قابلة للتحول ما بين الوضع الأفقي والرأسي وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين السفن الغارقة عند رصدها.

وتعود ملكية سفينة "the FLIP"، لمكتب الولايات المتحدة للبحوث البحرية، وهي اختصار "منصة الأدوات العائمة"، وعبارة عن منصة أبحاث محيطية بطول 108 أمتار.

والمنصة مصممة للغمر جزئيًا والانزلاق للخلف 90 درجة تاركة فقط الطرف الذي يبلغ ارتفاعه 17 متراً فوق الماء، في وضع عمودي، وتعمل الحواجز كطوابق، وفقاً لموقع "أوديتي سنترال".